Escena en exclusiva de «El bar», de Álex de la Iglesia: ¿Es Mario Casas un terrorista en la película?

El 24 de marzo llega a nuestros cines «El bar», la última película del director bilbaíno Álex de la Iglesia. En la escena que ABC Play os trae en exclusiva podemos ver al elenco protagonista discutir si hay un terrorista entre ellos. Mario Casas (y su barba) oculta un secreto en su mochila. ¿Quién es realmente? Esperemos que la disfrutéis.

Un «Bar» lleno de estrellas

Los protagonistas de «El bar» luchan por sobrevivir en el pequeño espacio en el que se quedan encerrados. «Es una película que incide en lo más sucio, en las alcantarillas del alma», explicaba el director a ABC en la pasada Berlinale. Carmen Machi, Mario Casas, Terele Pávez o Blanca Suárez se ven atrapados en un bar cuando comienzan a suceder cosas extrañas en la calle... «En "El bar" todos son "el malo", el que intenta sobrevivir, el que no tiene escrúpulos. Todos somos así. El miedo nos pone en nuestro sitio. En una situación de angustia pisaríamos a quien fuera para salir corriendo».

¿Tiene en cuenta, cuando afronta sus películas, que no podrá hacer lo que realmente quiere para poder venderlas? «Totalmente. La Primera División funciona así», aseguraba el director. «Todos somos conscientes de eso, el público también. Estamos viendo lo que es posible, el cine que es posible. No estamos viendo cosas imposibles. Por eso estamos tan acostumbrados a que no existan las películas "diferentes" de los años 70. Todas son iguales. Queremos gustar a las madres, gustar a los niños, que tengan un toque picante pero no demasiado picante... ¿Al final qué hacemos? Pan Bimbo», recita resignado.