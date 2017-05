Las historias de amor de «Love Actually» cautivaron a la audiencia en 2003 y los fans de la película de Richard Curtis clamaban por un reencuentro que, finalmente, llegó a principios de este año con gran parte del elenco reunido. El cortometraje «Red Nose Day Actually», que ya puede disfrutarse online, nos permite saber qué ha sido de las vidas de los personajes del popular filme, interpretados, entre otros, por Andrew Licoln, Hugh Grant, Liam Neeson o Keira Knghtley.

Aunque ya pudimos ver el corto, ha sido durante su emisión online cuando hemos podido descubrir una nueva escena no incluida en la producción original. La protagonista es Laura Linney, ausente en la primera secuela e «Red Nose Day Actually» por motivos de agenda, pero cuya historia sí puede verse en el nuevo cortometraje. En la escena, Linney (que interpreta a Sarah, la joven incapaz de enamorarse debido a los problemas de su hermano), reaparece catorce años después y del mismo modo que lo hace en «Love Actually»: trabajando de noche, sola en su oficina. Sin embargo, el destino ha reservado algo de suerte para ella. De repente, Sarah recibe una llamada que, para sorpresa de los fans, no es de su hermano, si no de su marido, interpretado por Patrick Dempesey.

Aquí puedes ver el cortometraje completo: