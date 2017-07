La nostalgia no es una de las cualidades de Enrique Cerezo. Pese a que vive rodeado de cine en blanco y negro y tecnicolor, sabe que «todo cambia, todo evoluciona». Y lo repite constantemente. El dueño de la mayor parte de los derechos del cine español vive hoy su gran día con los Premios Platino, una fiesta que Egeda (la entidad que gestiona los derechos de los productores y que él preside desde 1998) lanzó hace cuatro años para tratar de ser los «Oscars en español». Pero no ser nostálgico no signigfica que no recuerde a los grandes nombres del pasado, desde José María Forqué, con el que empezó en el séptimo arte, hasta Buñuel, del que compró los derechos de tres de sus clásicos. Y así, entre genios españoles del pasado y estrellas latinas de hoy, el también presidente del Atlético de Madrid conversa durante más de una hora con ABC en su imponente despacho de Ciudad de la Imagen.

- ¿Qué suponen para usted los Premios Platino a día de hoy?

- Yo creo que es la plataforma más eficaz para dar a conocer el cine iberoamericano, y en la cuarta edición que se va a celebrar ahora se están cumpliendo todos los objetivos. Gracias a estos premios ya hay muchísimas películas iberoamericanas de muchísimos países que tienen una mejor distribución fuera, ya se venden fuera.

-¿Cuáles eran esos objetivos?

- El objetivo es consolidarnos, llegar al alcance de todos los países iberoamericanos y que todas estas películas que se producen al año en Iberoamérica tengan una distribución digna.

-No han tenido mucho apoyo institucional…

- No era un objetivo que los gobiernos participaran. Tenemos una teoría muy clara, que es hacer cada año los premios en un país. Este año toca España, en Madrid concretamente, el año que viene será un país sudamericano. Nosotros lo que tratamos es que la ciudad donde se desarrolle tenga un atractivo cinematográfico en los días que dura en festival.

-El cine iberoamericano tiene un potencial de 400 millones de hispanohablantes…

- Setecientos

-¿Setecientos? Cada vez se habla de una cifra… ¿Con Portugal y Brasil?

- 700 está bastante bien…

-¿Y no sería interesante, con ese público potencial atraer a las instituciones públicas?

- Piensa que nosotros tenemos aquí el Instituto Cervantes, que cuida nuestro idioma. Creo que intentamos atraerlos por un tema cultural y sobre todo por un tema que, cuanto más gente vea estas películas dentro de esos 750 millones de hispanohablantes que hay, más fácil será para el productor, distribuidor y exhibidor iberoamiercano.

Enrique Cerezo - Isabel permuy

-El lema de esta edición es «el orgullo de ser Platino»…

- El orgullo de ser Platino es el orgullo de ser iberoamericano.

-Pero ¿qué significa más allá del espacio que compartimos crear una unión entre todos?

- Es la idea de que la unión hace la fuerza. Son 800 títulos los que se producen al año en Iberoamérica, una cantidad nada desdeñable. El orgullo es que cada país tiene su producción propia y quiere darla a conocer en el mundo y cada país de los que componen Iberoamérica cada vez se siente más orgulloso de ser hispano.

-En su faceta de productor, ¿cómo son las relaciones a la hora de crear coproducciones con América Latina?

- Creo que son bastante fluidas y bastante buenas. Ha habido una magnífica época con México, Argentina o Chile y poco a poco se va a afianzando el tema de la coproducción iberoamericana, que antes era muy fácil y que ahora, por una serie de circunstancias que no se cuáles serán, se han quedado un poco rezagadas.

-Para que lo entienda el lector, ¿cómo se crean los lazos para hacer una coproducción?

- No es fácil… Pero yo creo que es más fácil que hacerlas con Europa. Primero, por el idioma. Y segundo porque somos la madre patria y sus problemas y nuestros problemas son bastante similares en muchísimas formas y fondos. No es fácil tampoco montar una coproducción con Italia, se puede montar una de una película de acción, una película épica… Pero nunca una película actual. Con Sudamérica es mucho más fácil porque hay unos lazos, no voy a decir de sangre sino de forma de ser y de sistemas de pensar que son muy parecidos y que son mejores.

-Siempre se suele decir que los españoles tienen una visión negativa de su cine, de las subvenciones que recibe o de que siempre se hace el mismo tipo de películas. Por lo que usted ha podido ver, ¿en Iberoamérica se cumple también esta visión negativa de que nadie es profeta en su tierra?

Nosotros tenemos ayudas a la producción, y te puedo decir que realmente no son malas, porque cuando te dan algo para ayudarte no puedes criticarlo, pero muchas veces son insuficientes Enrique Cerezo

- Todos los países de Europa tienen subvenciones, y además magníficas subvenciones. Nosotros tenemos ayudas a la producción, o subvención, como se quiera llamar, y te puedo decir que realmente no son malas, porque cuando te dan algo para ayudarte no puedes criticarlo, pero muchas veces son insuficientes porque los presupuestos que se manejan no están de acuerdo con los que se manejan en otros países. Todo el mundo dice que el cine francés es una maravilla, que los franceses idolatran a su cine, que hacen más dinero que las películas americanas, que todos los sábados en prime time ponen películas francesas… eso es querer a su cine, eso es querer ver su cine, no creo que tengamos que hacer leyes. Lo que tenemos que tratar es, ya que no podemos hacer una ley exactamente igual que la de ellos, es tratar de llegar a nuestro público con todo estos ingredientes que tiene el cine francés.

-¿Cómo ve la actual Ley del cine?

- Estamos en un periodo de transición en el cine español. Ha salido una ley nueva, con la que muchos están de acuerdo y otros muchos no, pero también es verdad que en cada cambio de legislatura no se va a hacer una nueva ley porque si no tendremos cada cuatro años el mismo problema. Todas las leyes hay que pensarlas mucho y antes de sacarlas ver de forma clara y rotunda si superan a la anterior, y si no la superan es mejor no tocarla.

-¿Y usted cree que esta nueva ley supera a la anterior?

- Creo que es una ley complicada. La otra ley tenía dos problemas, que la ayuda se recibía prácticamente dos años después y costaba un interés importante, y que había que hacer una cantidad de taquilla para poder cobrar la subvención. Ahora se ha anulado todo esto, esta ley tiene otras mejoras, pero yo creo que comparándolas y viendo qué pesa más, creo que era mucho más factible la otra ley.

-¿Más factible…?

- Y más libre. Tenías más libertad. Para conseguir una ayuda aquí tienes que conseguir una serie de puntos que para mucha gente es prácticamente imposible conseguir. La otra era más libre, más abierta y con que se hubiera modificado un poquito yo creo que hubiera sido más que válida.

-¿Y no les consultaron cuando la elaboraron? ¿O les desoyeron?

- Yo creo que no hicieron mucho caso.

-¿Y por qué cree que el Gobierno decidió cambiar el modelo?

- Porque realmente había que cambiarlo pero hay veces que es mejor modificar algo que ya existe que cambiar todo.

-¿Este modelo beneficia a los grandes grupos mediáticos?

- Puede ser. Pero yo la verdad es que no he hecho esa cuenta. Yo siempre hago la cuenta mía, y para nosotros es bastante más complicada que la anterior. Tiene unas cosas fantásticas y tiene otras que no son tan fantásticas.

-El cine más modesto, alejado de la superproducción, ¿puede verse afectado por esta ley?

- Realmente estamos viviendo un año, y el que viene también, en el que el fondo que tendría que haber no es el suficiente. Pero el fondo me imagino que tampoco son los 30 millones que están diciendo. Serán los 30 millones de pagar la subvención más todos los atrasos pendientes, que a lo mejor te vas a 80 o 100 millones.

-Recuperando lo que mencionaba de que en Francia se emite cine patrio en prime time, ¿qué pueden hacer las televisiones públicas de este país? ¿Se podría obligar a las privadas a fomentar el cine español?

- Las televisiones públicas tienen una misión, como todo lo que es servicio público, de difundir y agrandar la historia del cine español. Muchas veces es mejor que la ayuda sea para la promoción y el estreno de la película que para la propia película.

-Mediset y Atresmedia anuncian sus producciones con contundencia, pero Televisión Española…

- Mira, Mediaset y Atresmedia son las televisiones privadas que tenemos en España, además de las TDT, y creo que cumplen la ley y lo que la ley marca debe ser lo que hacen, porque si no la estarían incumpliendo. Otra cosa es que nosotros estemos de acuerdo con el sistema que ellos tienen.

Cerezo, frente a carteles de películas que ha producido - I.P

-¿No lo está?

- Bueno, yo suelo trabajar siempre con TVE.

-¿Y cómo podría mejorar TVE…?

- Promocionando el cine, que lo puede hacer muy bien. Cuando TVE compra una película a un productor tiene que hacer una promoción impresionante para que esa película funcione bien, por el bien del espectador que conoce la película, por el bien del productor, por el del exhibidor y por la propia TVE para cuando la emita al año o los dos años, que va a tener una difusión importante que no tiene otra.

-Volviendo a los premios Platino... ¿por qué decidieron hacer la entrega de premios a mediados de año, tan alejada de la temporada de premios?

- Por buscar una fecha que más o menos pudiera venir bien a todo el mundo. Antes de las vacaciones tienes la entrega de los Platino. Y por buscar un hueco entre todos los festivales que hay.

-¿Al espectador puede quedarle lejana la película ganadora?

- Eso puede ser importante para el país de origen, pero para otros países… Ten en cuenta que aquí hay películas de Estados Unidos que se ven cuando han pasado siete años de su producción.

-¿Mejorar la distribución es el verdadero objetivo de los Platino?

- Y sobre todo promocionar. E intentar convencer a las televisiones para que compren estas películas y las promocionen. Intentar convencer a las televisiones de que realmente es un producto bueno y que puede salir muy bien. Y todo eso lo estamos consiguiendo.

-Ya lejos de su versión institucional, cómo ve Enrique Cerezo la situación del cine.

Está claro que hay una bajada de los espectadores, pero eso no es culpa de nadie, eso es que a lo mejor no damos el producto que quiere el espectador. Yo creo que lo que hay que conseguir es crear productos que sean del agrado del espectador.

-La taquilla española sí se ha mantenido, empujada por «Un monstruo viene a verme» y «Los 8 apellidos» vascos y catalanes…

Yo estoy convencido de que [el IVA ]es un pequeño problema, y lo mejor sería estabilizar el IVA de espectáculos al 10% y olvidarnos de historias Enrique Cerezo

La recaudación ha bajado, no se ha mantenido ni ha subido: ha bajado. Hombre, yo no lo sé, hablan de que el problema es el IVA, yo estoy convencido de que es un pequeño problema, y lo mejor sería estabilizar el IVA de espectáculos al 10% y olvidarnos de historias. Pero claro, la palabra la tiene Hacienda, y hasta que no lo digan seguirá así. Imagino que lo dirán pronto y nos darán una alegría. Y ahí veremos si el precio influye para que la gente vaya a las salas.

-Cree al Gobierno cuando dicen que lo bajarán el próximo año.

Perfectamente.

-¿Y lo harán?

Espero que lo hagan, si no estoy convencido de que no lo hubieran dicho.

-¿Cómo debe presionar el mundo del cine para que Cultura haga entender a Hacienda que esto es una industria y no un agujero de subvenciones?

El cine genera una cantidad muy importante de trabajo, una parte económica que se queda aquí en España. Enrique Cerezo

-Hombre, cada vez que se hablan de estos temas viene la misma duda. La bajada del IVA es fundamental para ver si al bajarlo suben los espectadores. Piensa que las entradas están entre siete y diez euros. Un 21 de IVA ya es dinero si va un matrimonio con sus hijos al cine, es mucho dinero. Al margen de esto, el cine genera una cantidad muy importante de trabajo, una parte económica que se queda aquí en España.

-¿Puede definir el cine español?

Enrique Cerezo en su despacho - I.P

-El cine español es un cine que no se puede ocultar. Creo que ha habido magníficos directores, técnicos, guionistas, actores… Eso es cine español. El cine español es muy específico, pero ahora mismo como los tiempos cambian y con la globalización, todos quieren hacer dentro de España un cine global, pero al margen de eso seguimos manteniendo nuestra clásica comedia de siempre o aquello que llamaban en los 50 «la españolada», pero es un cine bastante bueno, divertido, y en ciertos momentos muy interesante.

-¿Le gusta la nueva hornada de directores?

Es magnífica, pero indiscutiblemente están en una línea muy diferente a los grandes directores de los años 60, 70, 80… y hasta de los grandes directores de los años 2000. Pero es que es una cosa, como todo, todo evoluciona.

-¿Con qué época se queda?

Me gusta todo tipo de cine, pero si me quedo con alguan época es con el cine de los años 60 y 70.

-¿Su mejor época?

Creo que sí, bueno, el cine español siempre ha tenido grandes épocas. Pero hombre, si se producen todos los años 150 películas no van a ser todas grandes éxitos.

-¿Se produce y se intenta llevar a sala demasiado cine?

Al cine lo mató el 600, que a partir de ahí todo el mundo empezó a salir los fines de semana de las ciudades, como desesperados a tomar el sol y a que le piquen los mosquitos en el campo, pero la vida es así, la vida continúa Enrique Cerezo

Hay una cosa importantísima respecto a eso. En los años 60, 70 y 80 te levantabas por la mañana un sábado y tenías tres soluciones: baile, cine o cafetería. Hoy coges una revista y tienes 3000 cosas por hacer, 3000 sitios para ir cuando antes eran 3. Y ahora no es como antes, ahora todos tienen coche para ir... La gente indiscutiblemente elige va. Yo creo que al cine lo mató el 600, que a partir de ahí todo el mundo empezó a salir los fines de semana de las ciudades, como desesperados a todos los sitios por ahí a tomar el sol y a que le piquen los mosquitos en el campo, pero la vida es así, la vida continúa. Antes las películas se rodaban en 35 mm y ahora en digital… Todo cambia.

-Me refiero a los 160 títulos españoles que se estrenan cada año...

-Pero películas «películas» no son tantas, se cuentan muchos documentales. Yo creo que 100 títulos es una buena cantidad para producir. ¿Que sería mejor 80? Pues a lo mejor lo sería, pero ten en cuenta que igual la gente no va al cine a ver esas películas, pero podrá verlas más adelante en otras plataformas y ver cosas interesantes.

-¿Qué le parecen las medidas que se están planteando contra la piratería?

-Todo lo que se haga hay que considerarlo positivo, aunque se haga poco. Yo creo que se puede hacer más. No podemos estar toda la vida echando la culpa a la piratería y que no nos movamos como lo hacen los piratas. Ya hay cientos de plataformas, y eso es muy importante porque la gente prefiere pagar tres euros al mes y olvidarse de problemas que estar ahí con copias para arriba y para abajo.

-¿Y alguna vez pondrá su archivo en un «Netflix español»?

-Mira, no sé si lo tenías preparado, pero aquí lo tienes [coge el móvil de la mesa]. Mira qué fácil es. Te bajas esta aplicación, Flick Ole, y ya tienes una gran parte del cine español y películas americanas. Tienes de todo. Y mira, por ejemplo, [Selecciona «Pequeñeces»] Mira, mira qué calidad, en HD. Totalmente restaurada. Mira, otra [esta vez elige un western]. O mira, «La carta del Kremlin», mira cómo se ve. De momento tienes mil títulos puestos aquí, y mira qué rapidez. A ver si te pongo una comedia, mira, todo lo de Pajares y Esteso, o estos, todos los western que quieras, o Terence Hill. Mira este western, «Las petroleras», o este «Río grande», fíjate qué calidad.

-¿Son todas suyas?

-Ahora de momento casi todas. [Sigue navegando] Mira, te enseño otra. Mira, todo el catálogo de la RKO, desde «King Kong» a «Ciudadano Kane». O este, este, mira en qué calidad puedes ver «Carta a una desconocida».

-¿Cuándo lo van a sacar?

La aplicación ya está, lo estamos retocando.

-¿Fechas?

-Octubre… Bueno, antes, en septiembre yo creo que estará.

-¿Y entonces habrá más catálogo que el de Enrique Cerezo?

-No, es mi catálogo, prácticamente casi todo. Piensa que tenemos 7.000 títulos.

-¿Cuál fue la última película que usted vio de estas o de «Historia de nuestro cine»?

-«El amor Brujo», me encantó, no la había visto y me encantó. Magnífica de verdad. Y además hizo buena audiencia. Y el sábado pusieron «Makinavaja», que hacía mucho tiempo que no se veía, y también es magnífica película.