Directores de cine como J.A. Bayona, Daniel Sánchez Arévalo, Eduardo Casanova o Leticia Dolera han criticado a la Policía Nacional por un tuit sobre riesgos de virus en las descargas de subtítulos de películas y series.

«Algunas descargas de subtítulos de series y películas podrían esconder software malicioso. Actualiza programas», rezaba el tuit, corregido horas después por la Policía tras el aluvión de críticas recibidas.

«Este mensaje es como si la Policía te recomendara vacunarte contra la rabia por si te muerde un perro a la hora de entrar a robar», señaló J.A. Bayona en una de las primeras reacciones al tuit.

Sánchez Arévalo les sugería una rectificación: «Probad con este tuit: No os descarguéis ilegalmente pelis y series porque encima los subtítulos pueden contener virus».

«Querida Policía: que naturalicéis un delito como la piratería, no me parece muy ético ni constructivo para la sociedad», señaló Dolera, mientras Eduardo Casanova tiraba de ironía: «Cuidado no os entre un virus en el ordenador pero... por lo de robar películas no os preocupéis».

Finalmente, la Policía, cuyo Twitter suele ser citado a menudo como ejemplo de buena gestión, ha corregido su mensaje: «¡Ojo! Detrás de algunas descargas puede esconderse #malware. Mantén equipo actualizado y siempre webs oficiales», dice su nuevo mensaje.