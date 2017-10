Diez películas en las que la Lotería fue la protagonista

El ejemplo más cercano que tenemos es «Villaviciosa de al lado». En ella, Nacho G. Velilla nos lleva hasta un pueblo que está de capa caída. El antes próspero balneario de la localidad está a punto de cerrar. Pero todo parece cambiar cuando en el pueblo toca el Gordo de la lotería de Navidad. Sin embargo hay un pequeño «problema»": el número del décimo se ha vendido íntegramente en el club de alterne del municipio, que a su vez lo ha repartido entre sus clientes en participaciones. Ahora, a los agraciados se les plantea un gran dilema: ¿cobrar el premio aunque todo el mundo se entere de que frecuentan este tipo de lugares, o se callan y siguen con sus vidas, para que nadie los pueda juzgar? Los implicados intentarán decidir qué hacer mientras las mujeres comienzan a especular sobre quiénes habrán sido capaces que caer en la tentación y quiénes no.

Otra comedia española sobre un premio de la loteria es «Felices 140». Elia cumple 40 años y, para celebrarlo, reúne en una lujosa casa rural a amigos y familiares. Tiene que decirles algo muy importante que hará que el ambiente empieza a enrarecerse...

Otra divertida película que trata sobre la loteria es «Les Tuche». En ella, una modesta familia francesa gana cien millones de euros en la Eurolotería, parece que ha llegado el momento de hacer realidad el sueño de todos, sobre todo el de la madre, que siempre ha querido vivir en Mónaco. Los Tuche tendrán que hacer todo lo posible para encajar en un mundo de lujo y riqueza, y no será fácil.

Cuenta la historia de un joven (Bow Wow) que tendrá que sobrevivir a sus oportunistas vecinos durante todo un fin de semana una vez que éstos se enteran de que es el agraciado titular de un billete de lotería premiado con 350 millones de dólares.

La comedia «Combinación ganadora» cuenta como Russ Richards (John Travolta), el hombre del tiempo de una televisión local, ha quebrado tras meterse en un ruinoso negocio de motos de nieve. Desesperado, trata de convencer a su amante (Lisa Kudrow), una azafata que da por la tele los números de la lotería del estado, para que amañe los resultados.

Welcome to me