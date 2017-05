«"You Were Never Really Here", de Lynne Ramsey, directora que ya compitió en Cannes con una película titulada «Tenemos que hablar de Kevin», es un ejercicio de estilo de género (el thriller) que le suspenderían en cualquier escuela, a pesar (o a causa de) del personaje que interpreta Joaquin Phoenix, una mezcla de detective y asesino a sueldo que está completamente chalado, que es el plato estrella del menú de este actor.

Mal contada, o contada como haciendo posturitas de cámara y guion, con absurda mezcla de realidad, pasado y ficción, con una historia tan agresiva como manseada (violencia en «off» y mucha sangraza en primer plano).

Tiene, sí, una hermosa y morbosa relación entre madre e hijo, como en citada película anterior, y eso es tal vez lo único que merece la pena de este «You were never really here», título, por cierto, que parece una broma directa a todos los que sí hemos estado realmente en su película.»

[Joaquin Phoenix se ha llevado el premio a mejor actor]