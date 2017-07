Diez años después de la muerte de Bergman y Antonioni, su cine sigue vivo

El 30 de julio se cumplía la profecía anunciada por el pesaroso caballero cruzado Antonius Block: la Muerte vendría a llevárselo, pero no estaría solo. Ingmar Bergman no retó a la Parca en una insólita partida de ajedrez –y si lo hizo consiguió postergar hasta los 89 años lo inefable–, pero en su muerte hay algo igualmente poético que transgrede los límites del entendimiento: horas después de que el sueco dejase por siempre jamás su mundanal cuerpo, Michelangelo Antonioni iba a acompañarlo en su periplo por el más allá. Dos cineastas dispares, caracterizados por métodos y estilos radicalmente opuestos, que nunca se conocieron pero que compartieron varios elementos comunes: un cine que exploraba los recovecos del alma humana y profundizaba en sus pasiones, virtudes y pecados; y su muerte, acontecida el mismo día con pocas horas de diferencia, que hoy suma diez años.

Bergman retrató en sus películas la obsesiva lucha contra la inexorabilidad del paso del tiempo y la desesperada búsqueda de la fe perdida; Antonioni ahondó en la incomunicación del ser humano con su entorno y retrató la angustia existencial provocada por una vida anómica. Ambos rompieron las barreras narrativas y exploraron lo inexplorado: Bergman, hacia fuera, con su exhaustiva búsqueda de los motivos que mueven al hombre a creer en Dios; Antonioni, hacia dentro, con el retrato de la introversión y el vacío existencial.

Si la vasta filmografía de Bergman (alrededor de 70 películas) hace imposible esbozar un breve retrato de sus obras más importantes, el análisis de la de Antonioni, mucho más escueta, se hace impracticable por la complejidad de su contenido. A pesar de ello hay obras clave que sirven como emblemas representativos que definen, aunque sea a grandes rasgos, los temas medulares que caracterizaron su cine.

Ingmar Bergman (1918–2007)

Bergman nació en Suecia en el seno de una familia protestante. Su infancia estuvo marcada por una educación estricta basada en el respeto y la moderación, aunque también por el amor hacia su madre, dos temas que influyeron posteriormente en su trabajo: la presencia de figuras religiosas austeras y la relevancia de los personajes femeninos fueron una constante. El sueco se caracterizó por llevar una vida polémica detrás de las cámaras: se casó cinco veces y tuvo innumerables aventuras amorosas, algo que desentona con la imagen límpida y puritana que parecía irradiar. Hasta los rumores cuentan que murió en brazos de la actriz Liv Ullman, que en un arranque premonitorio sintió que debía viajar a la solitaria isla de Fårö, donde Bergman pasaba sus últimos días, para darle un último abrazo al cineasta. No se equivocó, pues menos de veinticuatro horas después exhaló su último aliento pese a contar con una salud de hierro.

Bergman es considerado el director de cine europeo más importante de la segunda mitad del siglo XX. Temas como el amor, la muerte, la familia, la religión, el paso del tiempo, la vejez, las dudas sobre la vida y los conflictos identitarios confluyeron en una serie de obras maestras de gran calidad y profundidad existencial que elevaron su cine a la categoría de «cine psicológico», «cine teológico» o «cine-filosofía». Quizás el danés Carl Theodor Dreyer fue el único artista de reminiscencias religiosas que plasmara antes que Bergman sus dudas morales con tanto estilismo y convicción.

Los primeros trabajos de Ingmar Bergman son prácticamente desconocidos en España, lo que responde a que fueron adaptaciones de grandes obras literarias en las que director no retrató sus intenciones y, por tanto, carecían del interés «de autor» que sí poseyeron el resto de títulos posteriores. «Prisión» (1949), su primer logro importante, le concedió el reconocimiento internacional, y «El séptimo sello» (1957), aún hoy su cinta más emblemática y conocida, lo catapultó al estrellato.

«El séptimo sello» la protagonizaba Antonius Block (eterno Max von Sydow, fetiche indiscutible de Bergman), un caballero cruzado que retorna de una cruenta guerra religiosa para encontrarse con un país desolado por la peste negra. Temeroso de morir sin haberle dado un sentido a su vida, decide enfrentarse a la muerte para ganar tiempo y así poder llevar a cabo un último logro que haga merecer la pena su existencia. Pero lo único que encuentra a su paso es una tierra desolada plagada de cadáveres y reinada por hombres que promulgan un fanatismo religioso exacerbado, en cuyo paroxismo se retrata la locura en la que cae el ser humano cuando se enfrenta al vacío eterno. Resulta especialmente emblemática aquella secuencia en la que, como un paréntesis que distende la acción, una caterva de prosélitos con cruces de madera a la espalda y látigos en mano cruza la calle principal de un pueblo ensangrentada, autoflagelándose, reclamando piedad a un Dios que ha abandonado a sus seguidores y zahiriendo a los aledaños que, atónitos, contemplan el acontecimiento.

«El séptimo sello» entronca en su contexto (siglo XIV) con la descomunal «El manantial de la doncella» (1960), donde Bergman retrata de manera sobria y concisa algunos de los temas más complejos de su filmografía: la inocencia, la venganza, el amor, el odio y, nuevamente, la muerte. Algo parecido ocurrió en 1957 con «Fresas salvajes», en la que el profesor Börg, interpretado por el también cineasta Victor Sjöström, que inspiró el estilo bergmaniano gracias a sus primeros esbozos expresionistas en «La carreta fantasma» (1921) (de hecho la pesadilla onírica de Borg al comienzo del filme hace referencia a una secuencia de la película), servía como contrapunto para tratar el miedo a la vejez, el paso del tiempo (el daliniano reloj sin agujas) y el enfrentamiento con la muerte.

Su evolución estética y narrativa culminó con la depurada «trilogía del silencio», compuesta por «Como en un espejo» (1961), considerada por el propio Bergman su primera gran película; «Los comulgantes» (1963), donde vuelve a ahondar en la búsqueda de la fe, y «El silencio» (1963), cumbre por excelencia del –valga la redundancia– silencio existencial ante la falta de respuesta a las preguntas más trascendentales del ser humano: de dónde venimos y a dónde vamos. Sus obra posteriores nunca decayeron: «Persona» (1966), «Gritos y susurros» (1972), «Secretos de un matrimonio» (1973), «Sonata de otoño» (1978) y «Fanny y Alexander» (1982) fueron obras maestras inmediatas.

Michelangelo Antonioni (1912–2007)

Mientras que Bergman escrutaba temas de una enrevesada profundidad psicológica y emocional desde la sencillez estructural, el italiano Antonioni, que dominaba el lenguaje visual y la profundidad de campo como pocos en su época, tradujo su angustia vital en películas de una compleja disposición narrativa, con planos extensos perfectamente diseñados a través de cuya composición y unión secuencial creaba un estilo denso y pausado, casi contemplativo.

En su cine los personajes transitan de un lado a otro del encuadre como almas en pena, sin rumbo ni camino, perdidos en el vacío de su propia existencia. En «La Aventura» (1960) convergen todos los motivos de su estilo: el «pictoricismo» escénico que roza el «tableau vivant» o cuadro en movimiento; el erotismo espontáneo y la sensualidad; el aburrimiento; el uso del entorno como un personaje añadido, que se traduce en la omnipotente presencia de las escarpadas islas Eolias o los resquicios arquitectónicos de los pueblecitos italianos, etc. La profundidad de campo de la cámara de Antonioni juega un papel fundamental a la hora de darle volumen a la historia, como ocurre en aquella majestuosa escena –quizás la más emblemática de la película– en la que la hermosa Monica Vitti (también fetiche del cineasta, como lo fueran Von Sydow y Ullman de Bergman) abre las ventanas de una caseta de piedra en la colina de una isla y contempla el amanecer.

«La aventura» es un drama romántico trágico que desemboca en un sobrio análisis del vacío existencial de los personajes y que, de nuevo, vira hacia un romance que, en última instancia, recupera la tragedia. Como una enrevesada montaña rusa de emociones, sus personajes principales, Claudia (Monica Vitti) y Sandro (Gabriele Ferzetti), se empiezan a conocer después de que la novia del segundo, Anna (Lea Massari), desaparezca durante un viaje a las islas Eolias, en Sicilia. Y aunque una búsqueda desesperada e infructuosa los lleva a recorrer los pueblos cercanos a la costa para encontrar a Anna, de la que ya esperan su muerte, al final su objetivo acaba difuminándose y termina en una sensual historia de amor, celos y traición. El cineasta construye el guion desde la idea que lo atormenta: el individuo, hipócrita por naturaleza, se encuentra solo en el mundo y es incapaz de comunicarse emocionalmente con sus similares. Aburrido, solitario y egoísta, deambula haciendo daño –consciente o inconscientemente– a todo el que le rodea, sin una meta concreta, pues solo conoce el «ego»

Los personajes de «La aventura», como los de «La noche» (1961) y «El eclipse» (1962) , que entre las tres conforman su famosa trilogía de la incomunicación (tetralogía si se incluye «El desierto rojo», 1964), son emocionalmente estériles y dejan entrever el pesimismo existencial que pesa sobre Antonioni. Su cine es melancolía y nostalgia; amor y desamor; aquí y ahí y fue y ya no es. Su análisis del comportamiento humano en la intimidad es sublime, y el aburrimiento que el cineasta decía buscar retratar y causar al espectador a través de los diálogos y los planos eternos se convierte en un ejercicio de contemplación que le da entereza al relato por el mero hecho de representar el distanciamiento humano (la incomunicación) de su entorno y la fuerza que ejerce el mismo sobre los personajes.

Sobre su cine oscila la idea recurrente de que una vez desaparecidos los humanos, los lugares en los que estuvimos seguirán existiendo, inexorables al cambio. El recuerdo de los amores, las risas, las pasiones y las frustraciones serán eso, recuerdos, y los sitios que los acogieron perdurarán más que los cuerpos mortales que transitaron sus recovecos. Los planos finales de «El eclipse» recuperan esta idea.

El 30 de julio de 2007 el cine perdía a dos de sus cineastas más reflexivos. Artistas que, hasta su último aliento, se dedicaron en cuerpo y alma a crear. Bergman cosechó éxitos hasta el final y nunca tuvo problemas con la financiación de sus proyectos; Antonioni decayó porque la crítica y el público no supieron adentrarse en sus trabajos tardíos (el proyecto televisivo «El misterio de Oberwald» y la desconcertante «Zabriskie Point» no obtuvieron una buena recepción). Sin embargo, ambos dejaron tras de sí una obra de una profundidad psicológica y existencial de un valor incalculable. Estos diez años los han puesto donde merecen: en el palco de los grandes creadores de la Historia del Cine. Hoy, diez años después de su muerte, no podemos sino homenajearlos reviviendo sus películas.