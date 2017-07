Descubre los personajes principales de Â«Cars 3Â»

Es una entrenadora experta en tecnología en el Rust-eze Racing Center. Dota a los rookies con más talento del equipo con herramientas de última tecnología para hacer estragos en la pista. Pero se queda de piedra cuando aparece Rayo McQueen, el campeón de la Copa Piston. Aunque le encantaría ayudarle a regresar a lo más alto, sabe que la competición es más rápida que nunca, y la victoria está en la velocidad, ¿o no?

La pasión de Cruz Ramírez por las carreras se pone de manifiesto en sus tácticas de entrenamiento. «Es extremadamente positiva», dice Fee. «Quiere que sus coches sean campeones, y uno de sus puntos fuertes es encontrar la motivación adecuada para cada uno de ellos». Y en el caso de Rayo McQueen, Cruz no se muerde la lengua. A pesar de que siempre ha sido fan de la fantástica trayectoria del nº 95, no tiene miedo de decirle que es lento y está viejo. «Tiene los conocimientos de la próxima generación», dice Jay Ward, director creativo de la franquicia de «Cars». «Sabe todo sobre tecnología, simuladores y velocidad. Pero no se da cuenta del poder que tiene la sabiduría de la vieja escuela».