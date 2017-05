Jordan Peele no es el nuevo Spike Lee, pero es lo que más se le parece en el nuevo Hollywood. Su hinchada, desde la grada de la comedia, donde les tenía acostumbrados, le da la bienvenida en el género de terror gracias a la cinta «Déjame salir». Seis semanas como estrella de la taquilla norteamericana –costó cinco millones y ha recaudado más de 200– le han convertido en el cineasta del momento. Lo que no consiguieron héroes y superhéroes, secuelas y precuelas, escisiones y remakes, lo ha logrado Peele con «Déjame salir», una buena película que pone de relieve el racismo latente entre las clases liberales norteamericanas.

[Lea la crítica de Oti R. Marchante de «Déjame salir»]

El filme se ha ganado el título de dirigir la mejor película del año hasta el momento

Peele, con valor y poco dinero, ha conseguido, según los expertos y el público, ganarse el título de dirigir la mejor película del año hasta el momento. Una película sencilla, que triunfa gracias al boca oreja porque. Un racismo que está muy extendido y que la política, con Trump, apuntala la nueva realidad de EE.UU.. Un joven afroamericano está solo, de noche, en un hermoso y rico barrio blanco.

¿Cómo surgió la idea de esta película?

Quería hacer una película de terror que no fuera la típica en la que un negro muere en la primera escena o no tiene protagonismo en la historia. Existía un vacío en el genero de terror dedicado al tema racial. He hecho lo mismo que hizo con el feminismo en los años 70 «Las esposas de Stepford».

¿Cómo han reaccionado los blancos norteamericanos ante su filme?

Por una vez los blancos no son los héroes, no son los buenos, no son los que dirigen a las marionetas de la historia

Los que no la han visto dicen que es una película racista. A aquellos que han ido al cine les ha gustado, pero no se han sentido cómodos. Por una vez ellos no son los héroes, no son los buenos, no son los que dirigen a las marionetas de la historia. Si formas parte de un grupo predominante vas a sentir que este filme es una experiencia. La clave de todo, sin duda, es el protagonista. Blancos y negros van a sentir la diferencia al ver la historia desde el punto de vista de alguien de color.

¿Estamos hablando de odio racial?

No he hecho una película de odio. Si vas al cine no sientes odio, nunca te identificas con el villano del grupo y sí con el héroe. En este caso el héroe es de una raza que no ha sido identificada con los blancos. Blancos y negros vivimos todos las mismas emociones, las mismas ambiciones y los mismos miedos, simplemente cambia el contexto.

¿Alguna vez se ha sentido como su personaje, un único negro en un grupo de blancos?

Tiger Woods ha hecho muchas bromas al respecto, igual que Obama. Ellos son mejores ejemplos que yo. Quiero identificar una realidad que no se reconoce dentro de un grupo social. En las reuniones te saludan, te ven pero no conectan porque no se identifican y eso es el color de la piel para ellos. Después de un rato eso se convierte en un racismo latente. Te ven negro, hablan de Obama y, aunque no es el racismo clásico, es xenofobia y es una realidad en cada área de nuestras vidas, desde la raza hasta el género.