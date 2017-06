Daniel Day-Lewis anuncia por sorpresa que abandona su carrera de actor a los 60 aÃ±os

Con tres Oscars a sus espaldas (por «Mi pie izquierdo», en 1989; «Pozos de ambición», en 2007 y «Lincoln», en 2012) y el reconocimiento de ser uno de los más grandes actores de su generación, Daniel Day-Lewis no tiene mucho más que demostrar. Quizá por este motivo el intérprete, de 60 años, ha decidido retirarse de la actuación.

La revista estadounidense «Variety» ha informado este martes en exclusiva de la decisión, que ha sido confirmada por la representante del británico: «Daniel Day-Lewis no volverá a trabajar como actor. Está inmensamente agradecido a todos sus colaboradores y al público que le ha acompañado todos estos años. Esta es una decisión que ha tomado en privado», dijo el agente en la revista.

Reconocido como uno de los actores más versátiles de su generación, ha interpretado a presidentes, ha participado en musicales, se ha dejado la vida en las calles de Nueva York como gángster y ha sido terrorista del Ira, entre otros grandes papeles inolvidables. Su último proyecto, «Phantom Thread», de la mano de uno de sus directores predilectos, Paul Thomas Anderson, llegará a los cines a finales de diciembre. Si tal y como apunta «Variety» la retirada es cierta, será el adiós de la profesión de uno de los actores que más han hecho por dotarla de prestigio en las últimas décadas.

Daniel Day-Lewis ha ganado tres Oscars

Las palabras de la representante del actor no aclaran los motivos de esta inesperada decisión. Con 60 años y sin problemas reconocidos de salud, todavía le quedaban años para seguir en pantalla dando lecciones de interpretación y dando vida a personajes memorables. Quizá, y solo son suposiciones, se esté pensando en dar el salto a la dirección. El mundo del cine, tan necesitado de referentes de calidad y no simples estrellas al amparo de las películas de franquicia, no puede permitirse el lujo de perder a uno de los grandes.