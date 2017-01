Daniel Brühl: «Ni siquiera durmiendo podían sentirse libres»

A principios de los años 70, la represión estaba a la orden del día en Chile. Especialmente a partir de 1973 cuando Pinochet dió un golpe de Estado. Fueron muchas las familias que se rompieron durante esa ofensiva. Pero ¿dónde iban los prisioneros de guerra? Florian Gallenberger ha querido traer una de las partes ocultas de esta temible historia. «Colonia» cuenta la historia de un activista alemán (Daniel Brühl) secuestrado por la Policía secreta del dictador, mientras, su pareja (Emma Watson) le seguirá la pista hasta una zona del sur del país llamada Colonia Dignidad, que aparenta ser una misión de caridad regida por un sacerdote.

«Es algo que en Alemania siempre se ha conocido. Se ha hablado mucho de Schaefer en los periódicos. Me impactó descubrir aquel horror tan grande: los abusos, las torturas…», cuenta Daniel Brühl a ABC en un perfecto castellano. «Sobre todo al ver que también afectaba a nivel político, todo estaba tan tapado», añade. A este actor alemán con orígenes españoles siempre le han interasado los temas políticos e históricos y «Colonia» es otro ejemplo que suma a «Goodbye Lenin» o «Malditos bastardos».

El asentamiento, actualmente conocido como Villa Babiera, se transformó en un centro turístico

«Queríamos concienciar sobre esta historia y mostrar la situación actual, y ya ha tenido su repercusión. Tras su proyección en Chile y Alemania se detuvo a un médico que aún estaba libre, y también conseguimos que el Estado alemán pidiera disculpas por los acontecimientos que realizó Paul Schaefer», cuenta. Para ceñirse lo máximo posible a la realidad, además de tener un amplio periodo de documentación, contaron con la colaboración de un antiguo miembro de la colonia. «Quería saberlo todo sobre él. Vi que el nivel de abuso era mucho más extremo de lo que podíamos mostrar en la película. He visto imágenes que se quedarán en mi cabeza para siempre», relata. «Ni siquiera durante el sueño podían sentirse libres. A la hora de dormir también estaban controlados. Especialmente en la adolescencia, cuando empiezas a descubrir tu cuerpo».

Un toque de atención

«No queremos que sea una advertencia», relata a ABC el director Florian Gallenberger. «Es un pequeño grupo, como unas 300 personas. Fue como un miniestado y, gracias a que son tan pocas personas, se puede ver perfectamente cómo funciona la mecánica del sistema», añade. En Colonia Dignidad se creó a partir de tres pilares: Paul Schaefer como líder, como un Dios; la religión como doctrina, y la violencia y la sobreprotección como formar de tratar a esa gente.

«Es similar a lo que vemos en Corea del Norte. Con esto puedes enseñar que no es buena idea seguir a un líder o creer en algo sin hacerse demasiadas preguntas, especialmente a la gente joven», dice Gallenberger. «Sobre todo en momentos en los que tenemos políticos muy carismáticos que nos están vendiendo que son el personaje más fuerte y que tienen una respuesta muy sencilla a una situación muy compleja; y no, no hay respuesta fácil para una pregunta complicada», concluye.