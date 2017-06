Curso avanzado de Fernando LeÃ³n de Aranoa para dedicarse al cine

En los últimos años, para llegar a Sundance hay que pasar por Bilbao. El canal de televisión que toma su nombre del festival creado por Robert Redford organizó el lunes su segunda clase magistral. El año pasado fue Alejandro Amenábar quien desveló innumerables secretos del oficio de cineasta. El pasado lunes, fue Fernando León de Aranoa (Madrid, 1968) quien acudió a la cita anual, de nuevo con David Martos como moderador-entrevistador.

Fernando es un tipo de altura, con cinco premios Goya en la mochila. Las canas no le han quitado las ganas de contar historias, su gran pasión. En Bilbao contó los lazos que le unen con el festival de Sundance, donde «Barrio» fue seleccionada. En Utah también presentó el documental «Caminantes» y las películas «Los lunes al sol» y «Princesas». Allí también ha colaborado con los talleres permanentes del Instituto Sundance, aunque habría preferido «estar del lado de los alumnos y no de los profesores».

Su estreno como escritor

Pese a su reconocimiento internacional detrás de las cámaras –en «Un día perfecto» dirigió un reparto espectacular, ahora prepara la película «Escobar»–, León de Aranoa se considera ante todo un escritor. «Mi primer flechazo con esto del cine fue en un taller de guión. Acababa de empezar la carrera, con unos veinte años. Yo quería estudiar Bellas Artes, pero el azar interviene mucho. Tenía la media necesaria en selectividad y pasé el verano preparando el examen de ingreso», relata. Y aquí viene lo bueno: «Pero me dieron mal la fecha y llegué tarde. Me dijeron: “Ya ha sido y el cupo está completo”. Tenía que esperar como mínimo un año. Había puesto como segunda opción Imagen y Sonido, pero sin ninguna convicción. Hasta que un amigo me llevó casi a la fuerza al taller. Fue una revelación».

Después de aquello, empezó a trabajar en televisión con Lola Salvador, Joaquín Oristrell y Manolo Matji. Participó en programas como el «Un, dos, tres» de Chicho Ibáñez Serrador y escribió guiones para Martes y Trece. También fue dibujante en una agencia, mientras dedicaba las tardes a escribir. «Me curtí en ese trabajo y después escribiendo series, pero el objetivo soñado era hacer cine», confiesa.

Salto a la dirección

«Me sentía muy a gusto como escritor profesional, pero unos años después, cuando había escrito varios guiones para otros directores, quise probar, aunque solo fuera para ser mejor guionista». Fernando León cuenta que a veces el director le llamaba a casa porque no le daba tiempo a rodar una escena y le pedía que la cortara. «Yo pensaba que la dificultad de convertir ese texto en palabras no me iba a gustar, pero que podía ser interesante, así que dirigí el corto “Sirenas”. Mi sorpresa fue que me divertí mucho, sobre todo trabajando con los actores, y sentí que quizá sería capaz de dirigir una película».

Amparo Muñoz y Juan Luis Galiardo

Elías Querejeta

Luego escribió «Familia». «Sabía que no quería vender esa película –varios le llamaron con esa intención– y después de mucho tiempo tuve la suerte de encontrarme con Elías Querejeta, alguien que tenía grandes virtudes. Para empezar, un enorme respeto por el público. No pensaba en el lado comercial, solo en que la película tenía que ser íntegra, aunque luego fuera un único espectador. También tenía un enorme sentido del riesgo. Ganó muchos premios, pero muchas películas no funcionaban tan bien, porque arriesgaba».

El primer contacto con «El Productor» fue divertido: «Él vio mi corto y me llamó. “Hola, soy Elías Querejeta. Me puse de pie automáticamente. Me iba a hacer un documental a Bosnia. A mi regreso, volvimos a hablar y nos reunimos para comer. Le conté mi peripecia con ese guión, que muchos no se atrevían a producirla porque no sabían lo que yo iba a hacer como director. “Eso es exactamente lo que me interesa”, me dijo, “no saber lo que vas a hacer”».

Dónde nacen las historias

«Es difícil matricularlas. Unas tienen un origen concreto, otras se van conformando. Surgen por asociación de ideas, por una noticia en un diario, algo que te ha contado un amigo... Un año o dos más tarde te cruzas con algo, ves un personaje y todo cobra sentido. Hay que tener esa porosidad de encontrar historias. No es tanto ir con la libretita como ser una especie de cazamariposas. No hay que perder la capacidad de sorpresa, que te interesen las cosas. El peor enemigo de la creatividad es pensar que estás de vuelta de todo».

De «Familia» a «Barrio»

«Era claramente una primera película, de guionista metido a dirigir, donde la trama es muy importante, llena de giros. Al terminarla, cuando la montaba ya tenía la idea de “Barrio”. Quería que fuera muy diferente, con una trama más ligera y un andamio casi invisible, que lo que más pesara en la historia fueran los personajes».

Cuando los personajes se revelan

«Pasa mucho escribiendo. Por ejemplo, “Barrio” se dejó escribir muy rápido. El primer borrador lo hice en muy poco tiempo, no lo cuento porque es insultante –al final reconoce que fue un mes–. Luego estuve tres o cuatro más reescribiendo. Para que un guión sea bueno no tienen que pasar ocho años y siete guionistas. Eso es que tiene problemas de base. La inspiración a veces es muy buena.

Luis Tosar y Javier Bardem en «Los lunes al sol»

El contraejemplo es “Los lunes al sol”, que hice con Ignacio Del Moral. Me trajo un recorte de un diario de Galicia y me gustó mucho. Teníamos muy claro que todo ocurriría en un transbordador, pero los personajes no nos dejaban. Lo que iba pasando nos resultaba más interesante que la toma del transbordador. Lo aplazábamos y los personajes nos seguían pidiendo que contáramos sus realidades. Luego lo dejamos para el último tercio y al final alguien tuvo el valor de decir: “¿Y si no lo metemos?”. Le tuvimos que decir a Elías: “La película ha cambiado”».

Elegir el reparto

He tenido la suerte de participar siempre mucho del casting de mis películas. Con razón tardo tres o cuatro años. Siempre es un trabajo compartido. Las pruebas te dan la posibilidad de ver por primera vez tu texto pasado por una persona. De repente, aprendes mucho sobre tu propia escena. Luego es muy importante la comunicación. Yo he cogido actores que a lo mejor no eran los mejores, pero sentía que nos podíamos comunicar muy bien».

Trabajar con los actores

«Trabajo muy cerca de ellos. Me gusta mucho. Les tienes que dar primero tu disponibilidad. Y luego hablar siempre que lo necesiten. Con Candela Peña teníamos reuniones de varias horas y luego solo íbamos por la página catorce del guión.

«En “Familia” tenía un equipo de muy bueno. Sentía un peso, pero si algo me daba la facultad de estar ahí era que había escrito el guión. Luego hay actores a los que si les das mucha información te dicen que es suficiente. Con Benicio del Toro compartí mucha información, pero también sobre la ayuda humanitaria. Ensayamos poco pero conversamos mucho.

Físicamente, suelo estar muy cerca de los actores, por lo mismo. El combo crece y crece. Ahora en muchas películas es un control de realización, pero yo solo quiero una pantalla pequeñita y el combo pido que lo pongan a trescientos metros».

Corregir los defectos

«En las primeras películas pasa. Luego vas aprendiendo. He sido un guionista metido a dirigir y en mi caso pesa más el guionista que el director. Tienes muchas claves de los personajes y quieres que las cosas suenen como las has imaginado. A lo mejor he mareado a los actores más de lo debido. Pero a veces lo que te da el actor es mejor de lo que esperabas. Sí, A veces me han regañado, como Candela Peña, cuando preguntaba: “¿Eso es una coma o un punto?”. No lo recuerdo. Debes saber dónde está el límite para no confundir al actor».

Hacer adaptaciones y «remakes»

«Que me adapten no me ha sucedido tanto, pero para eso soy muy fácil. Cuando Carles Sans adaptó “Familia”, quería involucrarme, pero yo ya la había hecho. Me interesaba casi más su mirada, cuanto más separada, mejor. Ya es su historia, su revisión».

«Me sorprende cuando hay autores muy celosos del resultado de las adaptaciones de su obra. No la vendas, ¿no? Una adaptación es otra obra de creación. Yo adapté “Un día perfecto” y la película bebe mucho de la novela. Tienes que ser capaz de volar libre y traicionar la letra, pero no su espíritu. Un amigo mío dice incluso que hay que matar al autor. Una película no puede estar lastrada por el respeto referencial. Ningún trabajo de creación tiene que aceptar compromisos. Ahora, con “Escobar”, no es tanto una adaptación, aunque hay un relato de Cristina Vallejo, periodista que tuvo una relación con Pablo Escobar. Y le debe mucho a ese trabajo, pero tienes que despegarte de él».

Montar

Con «Escobar», Fernando León está sumido en la posproducción de la película. «Le vas dando forma, tienes un plan que es el guión, pero luego es algo vivo. El montaje se parece mucho al proceso de guión. Me gusta mucho. Ahí está todo, ves cosas que te han pasado, porque en el rodaje haces lo que puedes. Entiendes lo que pensaban los actores. Es apasionante porque puedes incluso reescribir la historia. El final de “Barrio”, por ejemplo, es de montaje. No terminaba así. Puedes cambiar el final de una película, hasta ese punto es importante el montaje».

Producir (en España)

«Es complicado. Al final parece que uno siempre termina quejándose, cuando en realidad es un privilegio hacer cine. Solo puedo contar cosas buenas, aunque haya mucha dificultad. La producción es muy complicada, un negocio inestable, cambiante. Cuando hice “Familia” estuvo un año en cartel; ahora es un milagro que esté más de un mes incluso si va bien».

«Es un arte efímero, como la escultura en hielo. Como productor me voy enterando porque no queda más remedio, pero financiar las películas es muy difícil. Tiene que ver con el tejido industrial, con el patrón de ayudas, que cambió. Lo peor es la incertidumbre, porque si las reglas de juego son malas ya sabes cómo son y te adaptas a ellas. Tengo muchos amigos que perdieron la casa. Casi todos los cambios han sido a peor y no ayudan mucho. Es el panorama que tenemos».

Experiencia universitaria

«Yo hice la carrera un poco por accidente y ya que la había empezado, la acabé. Hay colegas más escépticos pero yo tengo un buen recuerdo. Aprendías cine, estética, arte, televisión... Es verdad que yo quería escribir y la formación era útil para eso. Todo vale si tiene que ver con tu oficio. El manejo específico de la cámara y el fotómetro son cosas que se aprenden rápido».

Últimos consejos

«A escribir se aprende escribiendo mucho. Tirando muchas hojas a la papelera. Los primeros guiones cuando los presentaba, pensaba que eran buenísimos luego los he visto y me parecen malísimos. Te vas encontrando cosas en el camino».

«Hay que ser muy pesado. Yo no tenía ninguna entrada a este negocio. Me compre un libro con todas las productoras de España. Los llevaba a todas y en una de esas conseguí que alguien lo leyera. Se trabaja mucho pero es muy bello».

Sobre las series

Fernando León admitió en Bilbao que tiene una oferta para grabar una serie, pero fue hermético sobre los detalles durante su clase magistral y después, con una copa en la mano. «Hay por ahí un proyecto, pero está muy al comienzo. No puedo contar todo. Lo fundamental es que haya un enganche con el material que vayas a hacer. Luego necesitas saber que habrá el mínimo necesario para hacerlo dignamente. El motor de todo sigue siendo una historia que te enamora, que te valga la pena encerrarte dos o tres años. Empiezas a contársela a todo el mundo, a tus amigos, a los productores y luego al público».

Como espectador de series, confiesa que es «muy malo». «He visto alguna –un poco después citó “Fargo”–, pero los últimos años han sido complicados. Lleva tiempo y no lo encuentro para ver las siete temporadas de...». Lo que más le gusta del género es el formato. «Lo más atractivo es precisamente su pegada, la cantidad de gente que hay deseando ver series buenas. Luego, las ideas son las ideas y se pueden adaptar a una película, un cuento, un programa de televisión... Si la idea de “Familia” se me hubiera ocurrido cuatro años antes habría hecho con ella un sketch con Martes y Trece».