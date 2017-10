17/10/2017 a las 14:33 Actualizado 17/10/2017 a las 14:34

Sobresalir a la invasión británica en el planetario de Hollywood no es sencillo. O al menos ser recordado tras la gesta. Sobre todo si entre los que han arañado su nombre en la ciudad de las estrellas se encuentran el oscarizado Eddie Redmayne o Bennedict Cumberbatch. Pero no siempre se necesitan fuegos artificiales para anunciarlo; a veces se puede colar uno por la puerta de atrás, sin hacer mucho ruido. El discreto Callum Turner (Londres, 1990) es tan solo el enésimo actor británico en colarse en la meca del cine, pero su estilo indie, la elección de sus papeles y estar siempre bien rodeado, le han reportado cierto estatus. «Verlos me ha servido para aprender mucho y, ciertamente, así no me siento solo», bromea el intérprete.

En una versión posmoderna de «El graduado», Turner revisiona al Ben Braddock de la película de Mike Nichols. De la explosiva mezcla del apellido del autor de la novela en la que se inspiró el clásico filme de los sesenta y del pseudónimo original que utilizaron Simon & Garfunkel (dos de los ídolos del director Marc Webb) nació Thomas Webb, el protagonista de «Canción de Nueva York» al que da vida el joven británico. El resto lo puso la música del mítico dúo de folk rock... bueno, y la trama, que replica el triángulo amoroso de «El graduado», aunque en esta ocasión es el hijo (Turner) el que se entromete en la relación entre su padre y una amante más joven. Y sí, pese a los esfuerzos y un reparto lleno de rostros conocidos (Kate Beckinsale, Pierce Brosnan o Jeff Bridges) se echa de menos a Dustin Hoffman y a Anne Bancroft.

«Hacer esto fue un negocio arriesgado, porque "El graduado" es una de los mejores, una de las películas más determinantes de todos los tiempos, y esta solo una versión moderna: es mejor no compararlas», explica Callum Turner en una entrevista a ABC.

A pesar de no entender del todo las motivaciones de su personaje, el británico cree que parte de la confusión que le lleva a experimentar esa especie de fantasía sexual refleja el punto de inflexión entre su infancia y su madurez, y de ahí que cometa tantas imprudencias: quiere ser un hombre, pero todavía no lo es; quiere acercarse a su padre, pero interrumpe su affaire; quiere mantenerse fiel a su madre, pero termina involucrado en la relación que amenaza con romper su matrimonio. Un auténtico caos: «En realidad, lo mejor ha sido dejar correr las emociones», reconoce Turner.

Lo que empezó como el morbo de ver cumplida una recurrente fantasía sexual, terminó derivando en la educación sentimental del protagonista, curtido ya entre los sinsabores de las expectativas tras conseguir el objetivo. Madurando, en definitiva, después de vivir en carne propia una experiencia similar a la de Ben Braddock.