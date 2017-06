¿Cuál fue la primera película que se proyectó en España?

En 1896, el cinematógrafo de los hermanos Lumière era el invento de moda en toda Europa. El impacto que el cine tuvo en su presentación el 28 de diciembre de 1895 en el Gran Café de París hizo que se corriera la voz como la pólvora. Los países vecinos, entre ellos España, reclamaban la presencia de esta pareja de hermanos para que hicieran una demostración de su artilugio. A Madrid llegó exactamente 20 semanas después, coincidiendo con las fiestas de San Isidro. No vinieron ellos en persona.

Por aquel entonces, la carrera de San Jerónimo era una de las vías más transitadas por la burguesía de la capital. La ciudad en sí estaba plagada de forasteros que deseaban ver las fiestas. Entre ellos estaba Alexandre Promio, un joven de 25 años con grandes bigotes y que vestía como un dandy. Sin embargo, el motivo por el que estaba en Madrid era distinto. Era el encargado de mostrar el cinematógrafo a los españoles. Lo primero que hizo al llegar a la ciudad cargado con su aparato de proyección de fotografía animada fue presentar sus credenciales al Marqués de Reversaux, el entonces embajador francés en España, para pedir ayuda para encontrar el sitio perfecto para realizar una demostración.

El cinematógrafo - ABC

El lugar elegido fue un local situado en los bajos del Hotel Rusia, situado en la Carrera de San Jerónimo. Este espacio era lo suficientemente amplio para albergar un patio de butacas de una veinte filas de sillas y para tener espacio extra para un espacio que haría de vestíbulo, donde el público esperaría su turno. El precio de la entrada era una peseta. Sí, era bastante caro para la época. Suponía más del doble que un ticket para el teatro. Había pases desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y tenían una duración de unos quince minutos. Si hacemos cuentas, suena a un negocio bastante rentable. Sin embargo, no hay negocio sin público y no hay público si este no se entera de esta oferta. Promio ya era consciente de la importancia de marketing por lo que el 13 de mayo organizó un pase privado para periodistas y personalidades con el objetivo de que corrieran la voz de cara a la presentación oficial, es decir, lo mismo que hoy en día hacen las productoras.

No era la primera vez que estos veían una muestra de imágenes en movimiento. Apenas unos días antes, el húngaro Edwin Rousby presentó en el circo Parish (situado en la Plaza del Rey) el Animatógrafo. El artilugio también conocido como el Teatrograph era una evolución del Kinestoscopio de Edison, modificado por el inglés Robert William Paul. El principal inconveniente que mostraba este último era ser una máquina de uso individual. Sí se podían ver colectivamente en una pantalla las imágenes del Animatógrafo.

Cartel de la primera proyección de los hermanos Lumière - ABC

Promio hizo que los españoles nos olvidásemos de los inventos anteriores con la misma proyección que hace unos meses se había podido ver en París con la película «Salida de los obreros de la fábrica Lumière en Lyon Monplaisir». También se podía ver la salida de un tren y las vistas de los Campos Elíseos. Pronto añadió a las sesiones «Plaza del Puerto en Barcelona», la primera película rodada en nuestro país.

El local de los bajos del Hotel Rusia siguió abarrotado día tras día con hasta veinte sesiones diarias. Pero fue el tercer día cuando Promio recibió la mayor sorpresa que podía recibir. La Familia Real estaba entre el público. Fue tanto lo que lo disfrutaron que fue la propia Regente María Cristina quién felicitó al operador personalmente en nombre de toda la familia. ¿Serían alguno de los protagonistas conscientes de estar viviendo un hecho histórico que cambiaría nuestra forma de entretenimiento?