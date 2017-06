Cristina Pedroche da el salto a la gran pantalla de la mano de Santiago Segura

La presentadora y colaboradora de televisión Cristina Pedroche se pasa al cine de la mano de Santiago Segura y Atresmedia Cine, con la participación de Movistar +. Fuentes oficiales de la productora Warner han confirmado a ABC su próximo papel en la nueva película «Sin filtro», una de las comedias más esperadas de este año protagonizada por Maribel Verdú.

De esta forma, Pedroche afrontará su primer papel importante en la gran pantalla, ya que la actual presentadora de «Dentro de» no hará ningún cameo, si no que formará parte del fime con un papel relevante. Y aunque este proyecto le daría el arranque interpretativo que tanto deseaba, no es su primera experiencia en este ámbito. La vallecana de 28 años ya ha hecho cameos en «Aída», «Águila Roja» y «La que se avecina». También ha partipado en webseries como «Okupados», «La huída» y «Entre líneas», además de haber aparecido en videoclips y anuncios.

Hace apenas 24 horas que se informaba sobre el inicio del rodaje de esta nueva comedia, bajo la dirección de Santiago Segura, su primer proyecto tras las cámaras después de Torrente. Esta película, en realidad, será el remake español de la exitosa película chilena homónima a cargo de Nicolás López. Ésta se grabará en las próximas siete semanas en diferentes localidades de Madrid, según informó la productora Warner.

La sinopsis oficial de la película es la siguiente: «Paz tiene una vida aparentemente perfecta. Tiene trabajo, pareja, amigas... pero algo falla. Se siente angustiada y agobiada, hay algo que no funciona... En su desesperación acudirá a la consulta de un 'sanador' indio Amil Narayan, que le ofrece la solución a sus problemas, una poción a base de plantas milenarias para liberar su tensión. La poción parece más potente de lo esperado. Paz se encuentra con un resultado sorprendente, convirtiéndose, tras ingerir accidentalmente todo el frasco, en una mujer 'Sin filtro'».

Y es que Santiago Segura ha señalado que, para variar, quería hacer una comedia «donde el público pudiese empatizar y sentirse identificado con el personaje protagonista, en este caso Maribel», una actriz a la que considera una protagonista «atractiva y talentosa», señala Warner en una nota de prensa. Ahora también contará con Cristina Pedroche, aunque habrá que esperar un poco más para saber cómo será su personaje.

El multifacético Segura

Santiago Segura continua así su exitosa carrera como director de largometrajes que comenzó con la conocidísima saga de Torrente. Y es que en esta película se unen dos de los más destacados y queridos artistas del panorama cinematográfico español: el multifacético Santiago Segura y Maribel Verdú.

Actor, guionista, director y productor de cine español. No son pocos los «títulos» de Segura, quien también ha sido Goya al mejor actor novel por «El día de la Bestia» y director y protagonista de la taquillera saga Torrente, entre otros muchos trabajos. Verdú no se queda atrás. La actriz cuenta con, entre sus casi 70 películas, éxitos internacionales como «Y tu mama también» y «El laberinto del fauno».