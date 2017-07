Clint Eastwood utilizarÃ¡ a los tres soldados estadounidenses que dieron lugar a Â«The 15:17 to ParisÂ»

La próxima película de Clint Eastwood, «The 15:17 To Paris», tendrá como protagonistas a tres de los cuatro hombres que participaron en la historia que se narra. Se trata de Anthony Sadler, Alek Skarlatos y Spencer Stone, los tres soldados estadounidenses que, junto al británico Jeffrey E. Stern, redujeron a un hombre armado que pretendía atentar en un tren Thalys que iba de Ámsterdam a París en agosto de 2015. Así lo anunció, en exclusiva, Variety.

Se trata de un hecho rompedor en el universo de Hollywood. Eastwood pretende adaptar el libro que escribieron los cuatro soldados tras el suceso, titulado «The 15:17 To Paris: The True Story Of A Terrorist, A Train, And Three American Heroes».

El terrorista, el marroquí Ayoub El Kahzzani, subió a ese tren en Bruselas con un kalashnikov, nueve cargadores, una pistola automática y un cúter, e hirió a dos personas antes de ser reducido por esos pasajeros y posteriormente arrestado.

La película narrará la vida de los tres soldados desde su infancia hasta el momento que cambió sus vidas, el de su intervención en el famoso tren. Es por ello que su actuación en la película no ocupará la totalidad de su duración: se restringirá a la etapa equivalente a las fechas en las que se desarrolló el acontecimiento que da pie a la cinta.