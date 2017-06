Cine español sin monstruos ni apellidos

Sin monstruos televisivos que les respalden ni (ocho) apellidos ilustres que les abran las puertas, este viernes han logrado colarse en la cartelera cuatro filmes de realizadores españoles cuyo principal presupuesto ha sido el esfuerzo y el talento. Un pequeño milagro labrado a base de años y sinsabores. Son «Como la espuma», una cruda comedia de Roberto Pérez Toledo; la romántica y generacional «Bittersweet Days», de Marga Melià; «Mil cosas que haría por ti», una comedia de acción de Dídac Cervera y «Cine basura: La película», la propuesta más gamberra de todas, realizada por Paco Fox y Miguel Viruete.

«No se creerían que hemos hecho una película con tan poco dinero. Pensarían que lo que se van a encontrar es una cutrada. Pero luego ven que hay una fotografía bonita, localizaciones... No tiene el look de un filme de bajo presupuesto» Marga Melià, directora de «Bittersweet days»

Ninguna será un gran éxito de taquilla ni triunfarán en los Goya, pero la medida de la victoria es tan variable como las expectativas de cada uno. «Para mí, el éxito es haber pasado por festivales que me gustaban como espectadora y tener la suerte de estrenar en los cines.a los que la vean», explica la mallorquina Marga Melià, quecasi sin buscarlo: una pareja joven con buenos trabajos y bajos sueldos, una buena oferta laboral en el extranjero para una de las partes, una habitación vacía que ocupar con un inquilino que alivie la cuota de la hipoteca... «Es un relato de la situación real que vivimos muchos treintañeros. Muestro cosas que son cercanas para la gente de nuestra edad y los mayores que lo han visto y vivido», relata la directora.

De una manera muy similar habla Roberto Pérez, que en «Como la espuma» mete a quince personajes en una casa para explorar sus límites sexuales y se acaban dando cuenta de que lo único que quieren es que alguien les quiera. «Es una película en la que los espectadores se sienten reflejados. Llega a un amplio espectro de edad y ayuda a darse cuenta de que te has hecho mayor», confiesa el cineasta de Lanzarote.

Técnica, guión y magia

Escena de «Como la espuma»

Dentro de la etiqueta vacía y reduccionista -cine independiente español- se esconden mil matices que hacen de cada obra un pequeño paseo por el que descubrir algo. Aquí no hay secuencias donde el sonido de las explosiones hace temblar los cubitos de hielo del refresco. Tampoco hay diálogos rotundos de intelectuales en busca de la verdad. La única verdad es la de un cine que quiere contar historias -«cada año que pasa se pueden hacer cosas más espectaculares con equipos modestos»- pese a unos presupuestos que, en algunos casos, solo se atreven a decir en off: «Los lectores no se creerían que hemos hecho una película con tan poco dinero. Pensarían que lo que se van a encontrar es una cutrada. Pero luego ven que hay una fotografía bonita, grandes localizaciones... No tiene el look de un filme de bajo presupuesto, ni de ser experimental ni casera. Es una película con una forma estándar», asegura la directora de «Bittersweet Days».

Otros sí que tienen que decir el presupuesto. Es el único modo de sacar adelante su idea. «Hicimos un crowdfunding para rodar la película. Obtuvimos 30.000 euros. Sabíamos que no lo íbamos a conseguir de otra forma», explicaba el codirector de «Cine basura», Miguel Ángel Viruete, a la redactora de ABC Lorena López. «Queríamos hacer una oda al cine “malo”, pero con la mejor calidad técnica posible», sentenciaba su socio.

Peter Vives en «Mil cosas que haría por ti»

Los 30.000 euros que consiguieron Miguel Ángel y Paco para su proyecto es lo mismo que cuesta un Rolex como el que pierde el protagonista de la última de las cuatro propuestas pequeñas -que no menores- del cine español para este fin de semana. Es «Mil cosas que haría por ti» y destaca por la presencia de Carmina Barrios. Cuatro opciones para descubrir otras miradas y con las que tomar el pulso a unos cineastas para los que hacer una película es dejarse media vida.