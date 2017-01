El cine español se cita en el Ritz de cara a los Goya

Una gala corta, ágil y divertida. Veinte minutos menos que otros años. Y con más música y humor que anteriores ediciones. Así será la ceremonia de los Premios Goya del próximo 4 de febrero. Este jueves, el hotel Ritz de Madrid acogió el tradicional encuentro con la prensa de todos los nominados al «cabezón».

En ese ambiente institucional, la presidenta de la Academia de Cine, Yvonne Blake, adelantó las novedades de una entrega que retransmitirá en directo TVE. En total serán dos horas y media, si todo va según lo previsto, en las que saldrá la película española del año.

Antes de la presidenta, decenas de actores, directores, guionistas, productores... Lo más granado del cine español, en definitiva, contaron a la prensa sus sensaciones antes de conocer su suerte el primer sábado de febrero. Todos con una ilusión en común: llevarse a casa «El cabezón».

Grandes nombres y ausencias destacadas

Por el suelo alfombrado de uno de los grandes salones del histórico hotel madrileño desfilaron, entre otros, Raúl Arévalo, Luis Callejo, Paco León, Carlos Santos, Bárbara Lennie, Emma Suárez o Belén Cuesta. Se echó en falta, eso sí, otros nombres de actores nominados, como Penélope Cruz (que se duda de su asistencia incluso a la ceremonia), Antonio de la Torre o Carmen Machi, estos dos últimos inmersos en sendos rodajes.

Más ausencias hubo en los directores. Ni J. A. Bayona, autor de la película favorita «Un monstruo viene a verme»; ni Alberto Rodríguez, de «El hombre de las mil caras», ni Pedro Almodóvar, al que su hermano Agustín disculpó aduciendo que ese tipo de eventos son para los jóvenes, estuvieron presentes.

Pese a que cada uno tiene sus apuestas en cada una de las categorías, si que hay premios que parecen más decantados hacia algunas de las candidaturas. Es el caso de Emma Suárez por «Julieta». La actriz recordó que hace 20 años ganó el Goya por «El perro del hortelano». Un premio que dedicó a Pilar Miró, algo que volvería a hacer si este 2017 sube al escenario a recoger su premio. Es lo único que tiene pensado de un posible discurso, ya que reconoce que prefiere no tener nada escrito, sólo un esquema de lo que quiere decir.

Otra ganadora del Goya, Bárbara Lennie, que también apostó por Emma Suárez –«es su año», llegó a decir– defendió la suerte que es ganar un Goya y las posibilidades que se le abrieron después del suyo por «Magical Girl». De hecho, la lista de proyectos en los que está involucrada es extensísima, tal y como recordó.

Terele Pávez apostó por Sigourney Weaver. «No la van a traer para no darle el Goya», dijo la veterana actriz

Otra de las favoritas para ganar es Sigourney Weaver, ella en la categoría de mejor actriz de reparto. Aunque no estuvo presente en el cóctel, su nombre salió a relucir de la mano de una competidora, Teréle Pávez. La veterana actriz, con la sorna de quien ha vivido todo, reconoció que no van a traer a la estadounidense a la gala si no es para darle el Goya.

En el apartado masculino, el gran nombre de la noche fue un radiante Raúl Arévalo. Bromista, distendido y cercano, el favorito para llevarse el Goya a mejor dirección novel dice estar encajando aún las 11 candidaturas. Y, siguiendo el símil pugilístico que él empleó, rehuyó el cuerpo a cuerpo con la película de J. A. Bayona para la ceremonia y solo pidió que estuvieran muy repartidos. Aunque a él, dice, le haría especial ilusión el del actor Luis Callejo y, sobre todo, el de guión, ya que lo escribió su amigo David Pulido, psicólogo de profesión que vivía alejado del mundo del cine.

Para todos ellos, la intriga se resolverá pronto: el 4 de febrero, cuando los candidatos muten a ganadores.