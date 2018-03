Cinco películas que no sabías que estaban en HBO

Actualizado 01/04/2018 a las 01:06

Tendemos a pensar que la abundancia es una virtud, pero no siempre es así. Esto lo sabe cualquier usuario de Netflix o de HBO, abrumado por la inagotable extensión del catálogo. Al final uno se acaba desentendiendo de la inmensa mayoría de la películas, sin interesarse siquiera por su contenido. Es necesaria mucha paciencia para dar con las muchas joyas ocultas que se esconden en la oferta de HBO, y desde ABC PLAY queremos facilitarte la tarea e invitarte a dejarte sorprender.

La langosta

La historia transcurre en un futuro no lejano donde no está permitido vivir sin pareja. Este este mundo distópico, los solteros de todo el mundo son detenidos y llevados a un hotel espeluznante. Allí, durante 45 días tendrán la última oportunidad para encontrar una pareja. Si no la encuentran en este lugar, serán transformados en el animal que previamente hayan elegido. La película obtuvo en 2016 el Premio del Jurado en el Festival de cine de Cannes.

El hijo de Saúl

La película cuenta la historia de Saúl Ausländer, un judío húngaro deportado a Auschwitz que forma parte del Sonerkommando, un grupo de prisioneros que vivía aislado de sus compañeros y era utilizado como mano de obra en manos de los nazis. A Saúl le encargan recoger los cuerpos de los judíos exterminados en la cámara de gas para quemarlos. Durante su trabajo, se encuentra con el cadáver de un niño e intenta burlar las normas para darle una sepultura digna. Doblemente premiada en 2016 con el Oscar y el Globo de Oro a Mejor película extranjera.

Good morning, Vietnam

Corre el año 1965 cuando Adrian Cronauer (Robin Williams), un dj del ejército del aire, es enviado a Saigón, a la estación de radio del ejército norteamericano, para levantar la moral de la tropa durante la guerra de Vietnam. Cronauer pronto se convierte en una persona muy querida por la tropa debido a sus ácidos comentarios, sus bromas y sus críticas. Pero al mismo tiempo empieza a suponer un problema para los altos mandos militares, que no ven con buenos ojos sus observaciones sobre la guerra.

Tour de Pharmacy

Este mockumentary o falso documental es una parodia de una de las épocas más oscuras en la historia del ciclismo. A comienzos de los años 80 el dopaje estaba a la orden del día en el Tour de Francia, y a través de los cinco corredores que protagonizan la cinta nos adentramos en el turbio mundo de las drogas de alto rendimiento deportivo. No falta en la película un pequeño cameo de Lance Amstrong, que interpreta el papel de un informante anónimo.

Erin Brockovich

Erin Brockovich es una mujer divorciada, madre de tres hijos y en paro interpretada por Julia Roberts. Agobiada por las deudas, Brockovich se ve obligada a aceptar un trabajo como asistenta en el bufete de Ed Masry. En el despacho del bufete da con unos documentos que prueban que la compañía Pacific Gas and Electric está contaminando las aguas de California con cromo. En ese momento, Brockovich inicia una lucha para sacar a la luz todo lo que ha descubierto.