Cinco escenas para recordar a Audrey Hepburn

«The rain in Spain stays mainly in the plain», traducido al castellano como «La lluvia en Sevilla es una maravilla» es otra de las esenas más recordadas de la actriz Belga. El filme, de 1964, se llevó el Oscar a Mejor Película y fue una de las cintas más premiadas por la crítica durante aquel año. A modo de curiosidad, Audrey Hepburn estuvo a punto de rechazar el papel para que la intérprete pudiera ser Julie Andrews.