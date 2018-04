Chino Darín:«No llegué a España con una mano delante y otra detrás»

Actualizado 14/04/2018 a las 01:13

Málaga inauguró su festival con nubarrones sobre el cielo y pocas sorpresas en la pantalla del Teatro Cervantes. Prometía ser la edición del humor y las mujeres, pero la película de apertura, «Las leyes de la termodinámica», resultó ser una comedia romántica convencional con la única sorpresa de alterar los tiempos con la excusa de la Física. «Me gustan contar la historia desordenada porque jugar con el tiempo es fundamental en el cine y sugiere mucha emoción», contaba el director Mateo Gil tras la primera proyección de la XXIedición del certamen.

Mientras que la organización hacía lo posible para que la lluvia no destrozara el decorado de la ciudad de la Costa del Sol, el equipo protagonista de «Las leyes de la termodinámica» acaparaba las miradas de los curiosos. Mateo Gil, Chino Darín, Vito Sanz, Berta Vázquez y Juan Betancourt se convirtieron en los protagonistas de la mañana. Precisamente Chino Darín, que debutaba en un certamen de este nivel, no podía borrar la sonrisa ante la acogida de los seguidores. «Me hace mucha ilusión estar en esta “movida” festivalera porque el público es muy cálido y la gente de la ciudad está muy presente», explicó a ABC el intérprete argentino, cada vez más presentes en las producciones de nuestro país. «No vine a España con la intención de quedarme, y tampoco llegué con una mano delante y otra detrás, pero se abrió un panorama con proyectos contundentes y me quedé. Ya veremos cómo es el tratamiento del público, que siempre es una incertidumbre, pero en cuanto a los compañeros y la industria no me puedo sentir mejor recibido», defendió el hijo de Ricardo Darín.

La batalla del tiempo

Además del meteorológico, el otro «Tiempo» de ayer fue el del proyecto encabezado por Isabel Coixet con los actores Carmen Machi, Miguel Ángel Muñoz, Úrsula Corberó y Pablo Rivero. «Proyecto Tiempo» es su apuesta para la cuarta edición de Cinergía, una campaña con la que pretenden «concienciarnos sobre el ahorro energético». La presentación se comió una buena parte de la agenda de la jornada antes de la gala inaugural, que arrancó a las 20.30 horas. Una ceremonia que tuvo como presentadoras a Belén Cuesta y Anna Castillo. «Me hace mucha ilusión poder presentar este certamen que tantas veces visité mientras estudiaba aquí», confesó la actriz sevillana, coprotagonista de «La llamada». Tanto Cuesta como Castillo han demostrado un sinfín de ocasiones la química que hay entre ellas, y esa fue la excusa perfecta para conducir un acto en el que la música no faltó de la mano del grupo barcelonés Dorian.

Frente a ellos, en las primeras filas, el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, y la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que sellaron el apoyo institucional a un festival que ya tiene todo preparado para la llegada del oscarizado Guillermo del Toro.