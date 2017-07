Chadha, directora de Â«El Ãºltimo Virrey de la IndiaÂ»: Â«Hay partes de la Historia que prefieren que no sepamosÂ»

«La historia la escriben los vencedores». «El último virrey de la India» comienza con esta cita que suele atribuirse a Winston Churchill. Es difícil saber quién es el vencedor y quién el perdedor en este tramo de la historia. Para ello, la directora británica de origen indio Gurinder Chadha ha elegido contar estos acontecimientos a través de un matrimonio –el de Louis y Edwina Mountbatten– y de una historia de amor entre Jeet, un joven criado hindú y Aalia, su novia musulmana.

[Lea la crítica de «El último virrey de la India»]

Cuando el control británico sobre la India comenzó a debilitarse, el conflicto estalló ante un creciente vacío de poder. Por eso, los británicos aceleraron su salida. Lord Mountbatten, bisnieto de la reina Victoria, asumió el puesto de último Virrey de la India, con el encargo de devolver la antigua colonia a su pueblo. «Mountbatten no tuvo más remedio que dividir el país. Así que en cierto modo la violencia que hubo en la Partición fue culpa nuestra. Esa es la versión de la historia que se cuenta en la emblemática película 'Gandhi' de Attenborough. Ahora bien, si analizamos los hechos comprobaremos que es una interpretación muy sesgada», reflexiona Chadha, quien también fue corresponsal para la BBC.

Después de 200 años de ocupación británica de la India, los ciudadanos se unieron contra los gobernantes británicos en el motín de 1857 o Primera Guerra de la Independencia, según el libro de historia que se lea. Los británicos recuperaron el control, pero se sorprendieron por la fuerza de los rebeldes y aplicaron la política imperial británica de «dividir para reinar». «Así se sembraron las semillas de la segregación entre hindúes y musulmanes», asegura Chadha. «Es algo que en los colegios no se enseña, prefieren que esta historia pase desapercibida», añadía.

La Casa del Virrey

Situar su historia en la Casa del Virrey (Viceroy’s House) tenía un fin: crear una «visión de la Partición parecida a la serie de televisión 'Arriba y Abajo'». Se centraría en las negociaciones que discurrían «arriba» entre Lord Mountbatten, el último Virrey de la India y los líderes políticos del país, Nehru, Gandhi y Jinnah, entremezclándolas con historias de indios que estaban «abajo», en las dependencias donde vivían sus 500 criados hindúes, musulmanes y sij (sus esperanzas y temores sobre cómo esas negociaciones afectarían a sus propias vidas). «En la película, la Casa del Virrey es casi un personaje por derecho propio», dice Chadha. Lo más curioso de esta construcción, diseñada por Lutyens, es que sigue siendo la mayor residencia de un jefe de Estado de cualquier parte del mundo.

Un toque personal

La Partición de la India en 1947 siempre ha formado parte de la vida de Gurinder Chadha. La realizadora británica de origen punjabí nació en Nairobi (Kenia) y se crió en el oeste de Londres. A pesar de estas circunstancias, ella se describe a sí misma como alguien que creció «a la sombra de la Partición» ya que nació 13 años después de que el controvertido Plan Mountbatten trazara una línea irregular a través del noroeste de la Unión de la India, que acababa de independizarse, para crear el Dominio de Pakistán.

Sus antepasados vivían en las estribaciones del Himalaya, que ahora está en el lado paquistaní de la frontera. Sus abuelos vivieron los disturbios provocados por la violencia sectaria que se desencadenó entre la minoría musulmana de la India (muchos de los cuales ansiaban tener su propia patria) y la mayoría hindú y sij. El resultado de aquel enfrentamiento fue la mayor crisis de refugiados de la historia de la humanidad. En la gigantesca diáspora, unos 14 millones de personas fueron desplazadas durante la Partición. Murieron cerca de un millón. La independencia de la India fue motivo de grandes celebraciones, como lo fue la fundación de Pakistán para millones de musulmanes. Pero el proceso causó terribles sufrimientos en la población hindú, musulmana y sij”.

Preocupación actual

Gurinder Chadha se sentía responsable de contar una historia que no sólo era veraz, sino que también reflejaba la experiencia de su propia familia durante la Partición. «Mamá, esto está muy sucio y huele fatal. Además, la gente lo está pasando muy mal. Me quiero ir de aquí. ¿Por qué estás haciendo esto?», le dijo su hijo Ronak, de nueve años, durante el rodaje. Así que Chadha le contó la historia de la Partición. «Mi familia, mi abuela, mis tíos y mis tías, muchos de nuestros parientes... estaban en este mismo sitio. Tuvieron que abandonar sus casas de la noche a la mañana y terminaron en un sitio como este. Quiero que la gente comprenda lo que pasó entonces para que no vuelva a suceder», recuerda la directora.

La temática de la película es más universal de lo que podamos pensar y si no que se lo digan a Chadha. El rodaje en el campamento de refugiados coincidió con la publicación el 2 de septiembre de 2015 de la escandalosa imagen del niño sirio de tres años, Alan Kurdi, que fue encontrado sin vida en una playa turca. «Todos los días veíamos en las noticias a los sirios y a otros refugiados en los campamentos, víctimas de las grandes potencias mundiales que llevan a cabo una guerra de poder en Siria. Pensé que estaba gastando una gigantesca cantidad de dinero para que un millar de actores recrearan esa miseria fingiendo ser refugiados, representando algo que está volviendo a suceder en la vida real. Fue una sensación deprimente». Casi un año después, el 23 de junio de 2016, mientras Chadha estaba montado la película con el montador Valerio Bonelli, el público británico votó retirarse de la Unión Europea. «Valerio es italiano, está casado con una inglesa y sus hijos son italianos e ingleses», explica la directora, «así que mientras veíamos cómo se desarrollaba el drama del Brexit, él se sentía desolado».

Ahora, Chadha solo espera que el público entienda «las consecuencias implacables de las políticas del odio y la división. Eso no puede ser el futuro de la humanidad, no es algo de lo que la gente pueda sentirse orgullosa. Así que espero que mi película sirva para que la gente rechace a los políticos que venden mensajes de odio. Muestra las consecuencias directas de lo que puede suceder cuando fomentas la división. La división siempre termina en muerte, destrucción y violencia».