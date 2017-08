Cassie Scerbo, protagonista de Â«Sharknado 5Â»: Â«Nunca nos ajustamos al guiÃ³n porque cambia diariamenteÂ»

Dice el refrán que «bicho malo nunca muere». Bajo ese máxima, el tornado de tiburones protagonista de las películas televisivas de «Sharknado» regresa a la «pequeña» pantalla con su quinta entrega bajo el socarrón subtítulo de «aletamiento global». Una quinta parte que el canal de pago español SyFy estrena esta misma noche a las 22.00 horas después de que ayer, jueves, se organizara su preestreno en el cine de verano del Parque de la Bombilla (Madrid). Un evento que contó con la presencia de una de sus actrices protagonistas, Cassandra Scerbo (Nova Clarke, cazadora de tiburones), entrevistada por ABC.

La intérprete lleva en la saga cinematográfica-televisiva desde su primera entrega (estrenada en 2013) -a excepción de la segunda y la cuarta- compartiendo aventuras apocalípticas junto a estrellas de Hollywood venidas a menos como Ian Ziering («Sensación de vivir») y Tara Reid. Reid, ahora flamante mujer biónica en «Sharknado» -no pregunten el porqué-, formó parte durante los noventa de clásicos como «El gran lebowski», «American pie» y «Crueles intenciones». Este quinto volumen, después de que «sharknado» haya arrasado múltiples veces con Estados Unidos, traslada el epicento de la acción y del tornado a Londres desde donde los tiburones y los protagonistas se desplazarán a otras partes del mundo como Brasil, Australia, Tokyo y Egipto.

«Hay personas que incluso me mandan fotografías de sus bodas con temática "sharknado"» Cassie Scerbo

Para Cassandra Scerbo -quien protagonizara, «Make It or Break It»- todo lo que gire entorno a «Sharknado» es «una gran fiesta»: desde su grabación («Es divertido, ¡es tan absurdo y loco!») hasta el visionado de la película con su legión de fans. Scerbo no duda en comentar sin tapujos los entresijos tras las cámaras: «Tenemos esta broma habitual [] de que no necesitamos realmente leer el guion completo que nos dan. Nunca nos ajustamos al guión íntegro porque cambia diariamente».

«Sharknado», tal y como su título indica (un neologismo formado por «tiburón» más «tornado»), es el casamiento entre tres géneros cinematográficos como el de catástrofes, el de parodias («spoof movies») y el de bajo presupuesto (el llamado «cine B»). Una simbiosis marca de la casa SyFy, cadena experta en este tipo de películas con otros títulos como «Piñaconda», «Lavantula» y «Dinoshark». Pero para casamientos no metafóricos los que protagonizan las imágenes que Cassie Scerbo recibe de algunos telespectadores: «Hay personas que incluso me mandan fotografías de sus bodas con temática "sharknado"».

Cassie Scerbo - EFE

Pero el fenómeno fan no se reduce a tales románticas anécdotas. «La gente monta fiestas para ver la película y se disfraza», cuenta orgullosa. Pero, ¿cuál es la clave de este movimiento fan al nivel de otros productos televisivos como «Juego de tronos» o «The walking dead»? «Es como un evento, ocurre cada verano, una vez al año y no es una serie de televisión», teoriza la actriz, quien defiende -a pesar del caricaturesco gore y la sangre de bajísimo presupuesto- que es una película que puede verse con cualquier persona: amistades, parejas, ¡e incluso sobrinos!

La clave, quizás, sea más simple de lo que parezca. «Es un alivio tirarse al sofá y ver algo que es absolutamente rídiculo», reconoce la actriz. Si en España nosotros tenemos «Sálvame», en Estados Unidos tienen «Sharknado» con cameos más propios del circo de Telecinco que el de SyFy. Si aquí a Chelo García Cortés la disfrazan de Doc de «Regreso al futuro» (spoilers: un guiño-homenaje que para más inri «Sharknado 5» no duda en perpretrar), en esta quinta parte se atreven a convertir a nuestra Charo de Murcia (concursante del «¡Mira quién baila!» estadounidense y con aparición estelar en «Los simpson») en la mismísima Isabel II del Reino Unido.

«Sería muy divertido ver a Betty White en "Sharknado" eliminando tiburones» Cassie Scerbo

«Hay cameos buenísimos desde[modelo],[músico de rock] y[patinador de skate]», avanza Cassandra Scerbo. Pero para ella, si hay un intérprete que personifica el humor, la diversión y la tontería de «Sharknado», ese es(exhabitual de «Saturday night live») como Primer Ministro de Reino Unido. ¿Y el cameo soñado en esta improvisada saga? Obviando a, a Scerbo le encantaría ver a (la casi centenaria)eliminando tiburones: «¡Sería hilarante!». Scerbo participó en un episodio de la serie «Póquer de reinas» («Hot in cleveland»), la comedia liderada por White.

Como reflexión final, Scerbo cree que «es muy importante disfrutar de la vida y divertirse a fin de cuentas. Para eso está la indutria del entretenimiento y el hacer películas, y "Sharknado 5" es diversión».