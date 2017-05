Si ya no había excusas para acudir al cine con la batería de estrenos de estas últimas semanas, el día del espectador supone el incentivo ineludible para acudir en masas a las salas y ver la variedad de películas en cartelera.

El reciente desembarco en la taquilla de «Piratas del Caribe: La venganza de Salazar» se une al éxito inédito del thriller psicológico de «Déjame salir» y al de los fanfarrones ochenteros de «Guardianes de la Galaxia Vol.2», algunas de las películas más atractivas para disfrutar del día del espectador en la cartelera de cine.

Qué película ver el día del espectador en la cartelera de cine

-Piratas del Caribe 5: la venganza de Salazar (**): Regresan los piratas más famosos del cine, que ya es decir, y arrancan con una de sus escenas imposibles, un fuego pirotécnico trepidante que permitirá al adulto entregado regresar a la infancia que no tuvo, mientras el niño sentado a su lado alucinará con lo que cabe hoy en una pantalla grande cuando hay medios. [Lee aquí la crítica completa]

-Las confesiones (***): Toni Servillo actúa como si fuera el más grande. La misma cara le sirve para representar al vividor Jep Gambardella y a un monje cartujo. Es de la estirpe de Robert Mitchum. A otros les falta estilo en su forma de no alterar el rictus. Victor Mature sería el macho alfa de esa manada. En «Las confesiones», el italiano da vida a un fraile invitado de forma insólita a una reunión trascendental dentro del G8. Su anfitrión, Daniel Auteuil, otro maestro de la economía interpretativa (nada que ver con el dinero), habla con él la noche antes de un trágico suceso. [Lee aquí la crítica completa]

-Me casé con un boludo (**): Una comedia amable que en ningún caso aspira a hacer catas de profundidad en el alma humana, lo cual agradecerá el espectador que vaya buscando precisamente eso. A saber, reírse un poco de personajes respecto a los que puede sentir una forma de superioridad. Por lo menos no nos hemos casado con un gili, un lelo, un cretino… se nos acaban los sinónimos pero se hacen una idea de lo que le pasa a la pobre Valeria Bertucelli, actriz en fase de aspirante, cuando se deja querer por Adrián Suar, divo de la pantalla que responde al nombre, que ya son ganas, de Fabián Brando. [Lee aquí la crítica completa]

-Paula (***): Un esforzado biopic de artista que dedica más tiempo del habitual a hablar realmente del trabajo, más que de la vida y amores, del susodicho artista: he aquí el titular que resume las virtudes de esta película, dentro de sus limitaciones. Curiosamente, el que sea una persona poco conocida, que no figura en los manuales de historia de la pintura y que tuvo que esperar un siglo a tener su propia casa museo en Bremen, puede haber ayudado a romper esa regla no escrita de que las biografías de artista hablen tan poco de arte. [Lee aquí la crítica completa]

-Déjame salir (***): No estamos en la América de Spencer Tracy, pero el arranque de esta historia tiene un refilón con aquella de Sidney Poitier cuando iba a una cena de presentación de los padres de su novia blanca. Aquí, el joven negro es fotógrafo y los padres de su blanquísima novia son un producto perfecto de la América post Obama…, no tendríamos, pues, que estar precavidos por encontrarnos ni ante un planteamiento nuevo del racismo ni, mucho menos, ante un «thriller» surrealista. Pero es lo que hay: mucho humor interracial y unas dosis de intriga tremenda y fresca dentro de ese cajón desastre que es el cine de terror. [Lee aquí la crítica completa]

-Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (***): Estamos tan bombardeados por películas del universo Marvel y demás marcas de cómics que ya hasta los más reticentes sabemos distinguir variantes más allá de la tónica dominante (y lo que nos queda), la «peli de superhéroes»: «Logan» molaba por su tono grave, «Deadpool» por lo contrario, etc. Y «Guardianes de la Galaxia» en su primera entrega era quizá de entre todas ellas la más divertida e irrespetuosa, una bendición ante tanto Batman neurótico, tanto ultrahéroe sin sentido del humor, al contar la improbable formación de una pandilla basura de primer orden. [Lee aquí la crítica completa]