Â«Cars 3Â»: Rayo McQueen encuentra su relevo

«Cars» regresa a la gran pantalla seis años después de su última película. Un retraso que no ha sido por falta de interés. «Empezamos a trabajar en esta nueva entrega hace mucho tiempo», aclara el productor Kevin Rehen. «Queríamos una historia sorprendente que captara nuestra atención y la del público», añade el director Brian Fee. Para ello, han «asustado» a Rayo McQueen con una nueva generación de corredores ultrarrápidos que le hacen la competencia. «Necesitábamos un tiempo para averiguar la apariencia que debían tener esos nuevos corredores. Sabíamos que tenían que ser completamente distintos, muy avanzados tecnológicamente», confiesa Kim White, directora de fotografía de «Cars 3». Fue así cómo surgió Jackson Storm, un corredor rápido, elegante, imbatible y arrogante que amenaza con redefinir el deporte.

No será el único reto al que McQueen tenga que enfrentarse. «Rayo ya no tiene a su mentor. Doc ha fallecido, pero él sigue teniendo cosas que aprender de él durante esta película», asegura a ABC el director. Para retomar su carrera, va a necesitar la ayuda de Cruz Ramírez, una joven entrenadora personal que tiene su propio plan para ganar y que se inspirará en las historias del Fabuloso Hudson Hornet para demostrar que el número 95 no está acabado.

¿Quién es Cruz Ramírez?

«Se retire o no en esta película, McQueen va a tener que hacerlo algún día. Es un hecho. La única manera de superar eso es encontrar algo en su vida que sea más importante, buscar su legado», reflexiona Brian Fee. Por este motivo, la relación que Rayo desarrolla con Cruz es realmente importante. «No importa por dónde lo mires, es lo que va a salvar a Rayo», comenta. «Para ello teníamos que dotar a Cruz con una serie de cualidades que hicieran que Rayo viera en ella una versión joven de sí mismo», dice Fee. Y así fue. Esta entrenadora del centro de carreras Rust-eze es alegre y ambiciosa.

Su único objetivo es ayudar a su ídolo, Rayo McQueen, pero también conquistará el corazón de los espectadores como ya lo ha hecho con aquellos que han trabajado creándola. «Me encanta Cruz porque añade una dimensión muy rica. Es una chica que no le da demasiada importancia al hecho de serlo. Además, es un buen ejemplo a seguir. Ojalá hubiese habido películas como esta cuando yo era niña», comenta Kim White.

Historia con mensaje«Cars 3» sigue preocupándose por el mensaje que transmite a los más pequeños. «Te enseña a confiar y a creer en ti mismo. A descubrir que te hace especial que haya otras personas que crean en ti», cuenta White. Es algo que han experimentado en el propio rodaje: «Mi equipo me ha empujado a hacer cosas que me daba miedo intentar». Gracias a este espíritu de superación se atrevieron a meter a Cruz y Rayo en un derby de demolición. «Había tanto barro volando... Y luego todos estos nuevos personajes que solo aparecían en esa escena. Fue muy complicado, pero también muy divertido», asegura.