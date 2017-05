Cars 3 cancela su presentaciÃ³n en Cannes tras el atentado en MÃ¡nchester

El evento promocional de la tercera entrega de Cars que iba a tener lugar en el marco del Festival de Cannes ha sido cancelado tras el atentado en Mánchester. Los devastadores eventos que han acabado con la vida de al menos 22 personas y han dejado más de 50 heridos en el estadio Mánchester Arena, han sido el motivo por el que la recepción organizada por Disney-Pixar no tendrá lugar.

Según informa Variety, una publicista de la reunión ha manifestado que «a raíz del trágico ataque que ha tenido lugar esta noche, y por respeto a las víctimas ya todos los afectados» no seguirán adelante «las actividades promocionales programadas para hoy».

El piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton, cuya presencia iba a ser el mayor atractivo del evento, compartía en su cuenta de Twitter su preocupación además de mostrar apoyo a todos los afectados: «¿Qué está pasando con este mundo cuando ni siquiera estás seguro en un concierto? Un día triste, mis oraciones están contigo Mánchester #prayforMánchester»

What is happening to this world when you're not even safe at a concert. A sad day, my prayers are with you Mánchester #prayforMánchester