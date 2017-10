Carrie Fisher imitÃ³ a El Padrino para frenar el acoso sexual: cambiÃ³ la cabeza del caballo por una lengua de vaca

17/10/2017 a las 11:03 Actualizado 17/10/2017 a las 11:06

El papel de la princesa Leia la convirtió en un icono, popular para unos y erótico para otros, pero Carrie Fisher fue mucho más que la Organa de las dos ensaimadas.

La actriz, que falleció el pasado diciembre poco antes que su madre, Debbie Reynolds, no se mordía nunca la lengua. Nunca tuvo problemas para relatar el lado oscuro de la industria hollywoodiense, ni sus años de adicciones y su difícil infancia, haciendo comedia de situaciones trágicas como la hipersexualización que sufrió tras interpretar el papel en Star Wars.

Fue entonces cuando echó una mano a una amiga menos conocida que ella, la guionista Heather Robinson, al enterarse de que un conocido productor de Sony la acosó en una reunión de trabajo.

«Carrie me mandó un mensaje en el que me decía que acababa de hacer una visita a los estudios de Sony (...) Me dijo que sabía que ese hombre iba a estar allí y que había ido a su oficina personalmente a entregarle una cajita de Tyffany’s envuelta con su lazo blanco y todo», ha contado Robinson en una radio americana, como recoge «Mashable». Pero en lugar de las famosas joyas de la firma, en el interior de la caja había otra cosa.

«Carrie había metido en la caja una lengua de vaca junto a una nota en la que escribió: "Si alguna vez vuelves a tocar a mi querida Heather, o a cualquier otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo metido en una caja más pequeña"».