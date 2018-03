Cameron Díaz: «Estoy retirada»

Actualizado 30/03/2018 a las 15:02

Hace tan solo dos semanas, Selma Blair, amiga de de la reina de la comedia de Hollywood, aseguró que Cameron Díaz (45 años) estaba «harta» de actuar. «Me hubiera encantado hacer una secuela de 'La cosa más dulce', pero ella se está retirando del mundo de la actuación (...) No necesita hacer más películas. Tiene una vida magnífica, y la verdad es que no sé qué se necesitaría para hacerle volver a actuar. Está en plan 'estoy harta'», aseguraba Blair en «Metro». Una noticia que dejó con el corazón roto a muchos y que, a las pocas horas, fue desmentida, asegurando que se trataba solo de una broma.

Pero cuando el río suena, agua lleva. La propia Díaz acaba de anunciar a «Entertainment Weekly» su jubilación, dejando impactados a todos: «Literalmente no estoy haciendo nada. Esto es muy guay. Estoy semijubilada, bueno en realidad estoy retirada».

Lo cierto es que Díaz no aparece en pantalla desde 2014. Su último papel fue en la comedia dramática musical «Annie», dirigida por Will Gluck y producida por Jay-Z y Will Smith.

Esta noticia llega después de que los medios estadounidenses hayan especulado con el hecho de que podría estar esperando su primer hijo, junto al rockero Benji Madden, con el que se casó en 2015. De ser así puede que, además de que se pueda permitir no trabajar el resto de su vida (su fortuna se estima en más de 140 millones de dólares), quiera dedicarse por completo a la familia.