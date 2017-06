En busca de la belleza con Marion Cotillard como catalizadora

Con la garantía de magnetismo que supone tener a Marion Cotillard como cabeza de cartel, «Mal de pierres», introducida en España como «El sueño de Gabrielle», llega hoy a los cines. Dirigida por Nicole Garcia, y con Àlex Brendemühl y Louis Garrel como escuderos de la estrella francesa, el filme plantea un triángulo amoroso que tiene como vértice principal esos dos grandes focos azules con los que Cotillard hipnotiza a quien la contempla.

La película, que fue proyectada en el festival de Cannes del año pasado, es una adaptación de la novela «Mal de piedras» (Siruela), de la escritora Milena Agus. Aunque ni mucho menos se trata de un fiel reflejo del la novela: si en el texto la protagonista es una anciana que cuenta las vivencias de su juventud, la película cuenta la historia de Gabrielle a tiempo real, avanzando conforme lo hacen sus años. El apoyo en un libro para escribir el guion de una película supone la constatación de un hábito: Garcia ya recurrío a otro, «El adversario», cuando planteó la película homónima, estrenada en 2002.

Construida con un ritmo pausado, que permite al espectador masticar una trama que se enrevesa a medida que avanza y que roza el paroxismo cuando alcanza los minutos finales, «El sueño de Gabrielle» deja en todo momento patente sus aspiraciones a retratar belleza. «François Truffaut decía que al final de la película la gente tenía que saber por qué había hecho esa película», comenta en ese sentido Garcia. Mientras charla con ABC en el Instituto Francés de Madrid, la sede elegida para presentar su nueva obra en la capital, se esmera tanto como lo hace con sus planos en explicar la intencionalidad detrás de cada briza del filme.

«La belleza de los paisajes, las tomas de los campos, el Mediterráneo, los Alpes suizos… Todo está enfocado a demostrar la sensualidad y la brutalidad del personaje de Cotillard», explica la cineasta, consciente del valor de contar con una pieza como la estrella gala, pero que rehuye otorgarle todo el peso: «Hubiera hecho la película igualmente de no haber contado con ella».

Garcia podría haber optado por exprimir el perfil psicótico que caracteriza al personaje de Cotillard, dotando a la cinta de un aire más oscuro que zarandease al espectador en su butaca. Era una historia susceptible de caer en el frenetismo. «Para entender a mis personajes necesitas tiempo. Esto no es un thriller. En esta película consigues identificarte con los personajes, pero no creo que sea lenta. Quizás la belleza de la película está en su ritmo. Sí es cierto que hay escenas que necesitan un tiempo porque tienen un peso particular», detalla.

La dulzura que desprende Cotillard tuvo que ser moldeada para adaptarse a un encaje demente como el de Gabrielle. «Ella interpretaba de manera muy melancólica, y yo quería que me diera brutalidad», cuenta Garcia, que se deshace en elogios hacia la ganadora de un Oscar. «Marion fue una suerte. Era la persona ideal para el papel. Trabaja como la que más, repite las escenas cuanto haga falta, es muy profesional y tiene un alto nivel de compromiso. Ella confía mucho en ti, y comprende que quieras sacarla de si misma para que te dé ota cosa. Incluso en las escenas sexuales, que siempre son más complicadas, era un "buen soldado"», dice la directora.

El amor, en este caso, es solo un aderezo para una espiral de locura, ingrediente envenenado para una Gabrielle que es presa de su enfermedad. Queda a la interpretación de cada uno discernir si se está ante una historia bella o no. Durante los 120 minutos de camino, disfrutar con Cotillard es una garantía.

Àlex Brandemühl - EFE

Àlex Brandemühl, sobre Nicole Garcia

El actor catalán acompañó a Nicole Garcia durante la presentación de «El sueño de Gabrielle» en el Instituto Francés de Madrid. Allí, dio su impresión sobre el tipo de directora que es la francesa: «Me di cuenta de que era una artista en cuanto la conocí. Tiene una sensibilidad especial. Es muy exigente en el sentido de que busca siempre un matiz muy delicado. Si una frase está fuera de tono, le duele en el corazón. Le duele un gesto brusco en el momento que no toca. Tiene la ventaja de que ha sido actriz, y vive las escenas físicamente, con toda su sensoralidad y su implicación corporal y anímica. Busca esa excelencia del detalle, del tono de la voz, de la mirada, el gesto. No se conforma con algo que no sea perfecto».