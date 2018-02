Brendan Fraser reconoce que «desapareció» de Hollywood tras sufrir acoso y lesiones físicas

23/02/2018 a las 14:32 Actualizado 23/02/2018 a las 14:32

Conocido por «George de la jungla» y especialmente por «La momia», hubo un tiempo en el que la carrera de Brendan Fraser apuntaba muy alto. Eran finales de los años 90, le iba muy bien, pero con el cambio de siglo su figura se fue diluyendo sin prisa pero sin pausa hasta desaparecer de las principales producciones.

El actor, de 49 años, achaca parte de este bajón al acoso sexual y a varias lesiones sufridas hace tiempo. Brendan Fraser ha reconocido hace solo unos días que fue víctima de acoso sexual por parte de un alto ejecutivo de «Hollywood» que le manoseó y le acarició el ano con sus dedos. Este ejecutivo no es otro que Philip Berk, antiguo presidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

«Su mano izquierda se movió hasta agarrar mi nalga y uno de sus dedos me tocó el perineo. Empezó a moverlo... Me sentí enfermo, como si fuera un niño pequeño. Sentí como si tuviera una bola en la garganta y pensaba que me iba a echar a llorar», ha recordado. «Me culpaba a mí mismo y me sentía fatal, porque me decía a mí mismo: "Esto no es nada, este tío se movió por ahí y me manoseó". El verano pasó y no recuerdo qué película hice después. Hizo que me recluyera. Me convirtió en huraño y el trabajo empezó a marchitarse para mí».

Esto, que debió ocurrir a primeros de los 2000, se sumó a una serie de lesiones que le llegaron, entre otras cosas, durante los rodajes de «La momia». En un periodo relativamente corto de tiempo, Fraser fue intervenido de gravedad en su rodilla y tuvieron que repararle las cuerdas vocales. Todo esto, unido al fallecimiento de su madre, formó un cóctel en su cabeza que le tuvo anulado.

Estos esfuerzos físicos empezaron a pasarle factura durante el rodaje de «La momia: La tumba del emperador dragón», cuando necesitaba vendarse intensamente para seguir adelante. «Me preparaban con cinta y hielo. Utilizaba protectores de ciclista porque podían ir debajo de la ropa. Me construía un exoesqueleto a mí mismo cada día».

Tras cuatro años alejado de la gran pantalla, Brendan Fraser tiene para este 2018 al menos dos películas con las que sentirse vivo de nuevo: «Behind the Curtain of Night» y «The Field». La preocupación en el gremio creció hace poco tras verle muy deteriorado en sus últimas apariciones públicas.