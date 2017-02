BoicotALosGoya, la polémica aumenta

Horas antes de que Dani Rovira vuelva a protagonizar la gala de los Goya por tercer año consecutivo, la polémica ya está servida en las redes sociales. Bajo el hashtag #BoicotALosGoya numerosos usuarios de Twitter se han propuesto obstaculizar la 31º edición de los premios del cine español en protesta contra las elevadas subvenciones procedentes de las arcas públicas, de las que se beneficia el séptimo arte para la producción de obras que en contadas ocasiones logran con mínimo apoyo de la taquilla y beneficios.

#goyas2017 : Los premios de los progres enchufados que comen foie,donde hay un 1% de talento y el otro 99 % se despilfarra #BoicotALosGoya — I.DOℳ𝓘ИGO (@WallStWarrior1) 4 de febrero de 2017

Reúno a mis amiguetes, rodamos una chorrada d peli, nos lo pasamos bomba, no va nadie a verla xro me subvencionan todo.De PM #BoicotALosGoya — ana lopez (@sangriaypaella) 4 de febrero de 2017

Lo más gracioso de todo es ver a progres en #BoicotALosGoya diciendo en serio que el cine español es cultura. Sí, lo dicen EN SERIO. — Hadouken (@Jadouken10) 4 de febrero de 2017

Pocos minutos después, ilustres personajes del mundo del espectáculo han reaccionado contra el conjunto de personas que pretende hundir su gran día. Borja Cobeaga, Paco Cabezas, José Corbacho o Sara Sálamo, son solo algunos de los actores y directores que se han sublevado contra esta campaña de desprestigio, en apoyo al cine español.

Eso. #BoicotalosGoya. ¡Son una panda de antiespañoles! Mejor pedimos un Burger a domicilio y vemos la peli esa que me he bajao que... — David Martos (@david_martos) 4 de febrero de 2017

Esta no es la única polémica que rodea los premios de esta noche. Hace unos días, el grupo de comunicación Mediaset anunció que no acudirá a la entrega de premios en protesta por el patrocinio de la ceremonia que organiza la Academia de Cine por la firma de perfumería Saphir. Dicha empresa ha sido condenada en sentencia firme por el Tribunal Supremo por competencia desleal respecto de la compañía Antonio Puig, S.A. La resolución judicial obliga a Saphir a no comercializar o promocionar cualquier producto usando la marca Puig. Ningún representante institucional de Mediaset España ni de su productora de cine estarán presentes en la ceremonia.