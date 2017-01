Ana Belén, antes de recibir su Goya de Honor: «Pensé, ¿qué querrán estos ahora si no hay elecciones?»

Rostro y voz de nuestra cinematografía, como la define la directora de la Academia Yvonne Blake, Ana Belén recibirá el 4 de febrero el Goya de Honor. Una decisión unánime de la Junta de la institución, que ha decidido reconocer la carrera de la también cantante, la quinta mujer premiada con este galardón en 31 años.

«Yvonne me emocionó cuando recibí la llamada», ha confesado la actriz en una rueda de prensa en la sede de la Academia. Pero su primer pensamiento no fue emocionante, sino de intriga: «Pensé, ¿qué querrán ahora, no hay elecciones, no me van a pedir que esté en una comisión... qué será?», recuerda entre risas.

«Me acordé de toda la gente que me ha ayudado a lo largo de mi vida, y sobre todo de los que ya no están con nosotros, como Miguel Narros», ha reconocido sobre el momento en el que recibió la noticia, haciendo especial mención al que fue su «profesor de vida». Y será en esa línea en la que enmarcará su discurso, «que va a ser corto» y en el que estará la idea de su papel como «engarce entre diferentes generaciones», pero no será político, como el de Meryl Streep, el día de la gala de los Goya, cuando le hagan entrega del único «cabezón» que se sabe con certeza.

«No estoy en la misma situación que Meryl Streep. Ella estaba en un momento concreto en el que hablaba de la prensa, tan denostada ahora por Trump, y por lo tanto era el sitio adecuado. Además, hasta ahora los actores de allí se habían mostrado tibios y el discurso de Streep me ha parecido muy valiente, elegante y rotundo», ha expresado, si bien opina que en los Goya también ha habido discursos «combativos» y «no hay que rasgarse las vestiduras porque la gente diga lo que piense».

Lejos de sentirse perdedora después de irse de vacío hasta en cuatro ocasiones en las que estuvo nominada a estos premios, la actriz no cree que este galardón implique necesariamente el final de su carrera. Ni por edad, ni por supuesto por ganas, como ha significado en muchos otros casos este premio especial. «No trabajas para que te nominen, sino por pasión y necesidad de conocer, para intentar entender las cosas que te rodean, porque es lo que deseaste desde niña y sigues con ese tesón», ha explicado. De hecho, con humildad ha reconocido que nunca esperó oír su nombre, y tirando de cliché ha confesado que «la nominación ya es un premio»: «Cada vez que me nominaban he pensado: "Esto es Hollywood". Nunca pensé en oír mi nombre, si lo hubiesen pronunciado me hubiese caído».

Almodóvar, la ausencia

Con cuatro decenas de películas en su filmografía, y una amplia nómina de directores en ella como Jaime de Armiñán, Vicente Aranda, Eloy de la Iglesia, Mario Camus o Pilar Miró impulsando su amplia trayectoria, la actriz se sabe con postestad para valorar la evolución de un cine español al que alaba. Por «saber contar historias personales, con miradas diferentes e inteligentes», y porque a pesar del gran problema del que adolece la profesión en España, la financiación, se «empeña lo que haga falta para sacar un proyecto adelante». Una trayectoria en la que, sin embargo, hay una notable ausencia: la de Pedro Almodóvar. «Hubo dos proyectos y no se llegaron a acuerdos. En el último yo tenía una gira firmada por Latinoamérica, y Pedro me dijo que no podía irme, tenía que quedarme para los trabajos previos al rodaje... Y yo me fui», ha contado Ana Belén.

Una carrera completa en la que, sin embargo, nunca quiso mezclar su talento como cantante. «Dejar separada la actriz profesional de la cantante ha sido una decisión deliberada», reconoce, haciendo mención a una de las pocas películas en las que unió ambas facetas, «La corte del faraón».

Ana Belén, cuyo primera incursión en esta industria que hoy le premia se produjo a los 14 años con «Zampo y yo» de Luis Lucía, ha hablado de su ausencia en la profesión durante doce años. «He hecho muchísimo teatro estos años, con proyectos muy interesantes que me han hecho crecer como actriz. Pero no me llegaron proyectos para cine hasta que llegó Trueba a Matadero a ver una función en la que yo actuaba. Me dijo que estaba escribiendo y que le había salido un personaje que no aparecía en la anterior película, y me veía a mí», aclara.

Sobre el supuesto boicot a Trueba

Y Ana Belén, que es todo impulsos, aceptó, para sorpresa del director de «La Reina de España», película rodeada de polémica por las palabras que en su día pronunció, «con ironía», durante el Festival de San Sebastián, y que se ha traducido en un estrepitoso fracaso en taquilla y en un bucle interminable de gente que lo atribuía a un boicot y otros que lo hacían a la calidad del filme.

«La gente debería poder decir lo que siente sin que nadie se ofenda. Más cuando se hace en clave de ironía. Es muy jodido», ha asegurado, mientras comparaba este suceso con uno que le ocurrió junto a Víctor Manuel en 1973. «La polémica de Trueba me ha retrotraído a un momento terrible, cuando nos dijeron que habíamos pisado una bandera española en México en plena dictadura; a esa intolerancia. Como si no hubieran pasado 43 años».