Bayona revela la primera imagen de «Jurassic World 2», su aventura jurásica en Hollywood

Después de despuntar en taquilla con fenómenos como «El orfanato», «Lo imposible» y «Un monstruo viene a verme», con la que también arrasó en los Goya, el director J.A. Bayona da el salto a Hollywood.

Tras confirmar el fichaje de Geraldine Chaplin, con quien ya había colaborado en la película protagonizada por Naomi Watts y Ewan McGreggor, Bayona ha publicado en su cuenta de Twitter la primera imagen de «Jurassic World 2», filme en el que releva al realizador Colin Trevorrow.

En la fotografía se puede ver a una niña de espaldas que se enfrenta a la imponente presencia de una calavera de un triceratop.

Junto a la imagen de la película, Bayona ha escrito en Twitter: «¡Súper emocionado de enseñaros esto! Este es el primer vistazo de la nueva aventura jurásica».

So excited to show you this!! A first look of the new Jurassic adventure. #JW2 pic.twitter.com/U7eJRANXgg

De momento, nada se sabe sobre el papel o la actriz del personaje que aparece en la imagen. Sí se conoce, sin embargo, Chris Pratt y Bryce Dallas Howard continuarán en esta película.

Ha sido precisamente la actriz pelirroja, hija del director Ron Howard, quien ha ampliado algo de información sobre la misteriosa niña en su cuenta de Twitter: «¡Será pequeña, pero es una fiera! Inspirada por esta amable, inteligente e inquisitiva señorita».

"Though she be but little, she is fierce!"



Inspired by this kind, intelligent, & inquisitive little lady. #iwd2017



Day 8#jurassicworld2pic.twitter.com/9d0pLnZIeB