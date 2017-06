La bat-señal brilla en homenaje a Adam West

El pasado 10 de junio falleció Adam West, el Batman más popular de la televisión y el primer actor que dio vida al Caballero Oscuro en la gran pantalla. El mundo del cine y la televisón sigue rindiendo tributo al mítico actor y en el marco de estos homenajes la ciudad de Los Ángeles encendieron la bat-señal durante la madrugada del jueves.

A las 21.00 horas de Los Ángeles, el alcalde Eric Garcetti y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles Charlie Beck hicieron los honores e iluminaron la noche de la ciudad de las estrellas con el mítico icono del Batman televisivo de los años 60. Todo ello acompañando el tributo con unas sentidas palabras, que Garcetti dedicó a AP: «Al igual que vosotros, nosotros nos pasamos muchas horas delante de la televisión viendo el mismo canal y la misma Bat-señal».

El actor, querido por todos, ha recibido multitud de homenajes por parte de compañeros e intérpretes. Mark Hamill, la voz del Joker en la serie animada durante 25 años, recordó la primera vez que grabó con él, además de que todos los actores que han seguido sus pasos como Batman también le han dedicado unas palabras por redes sociales.

Ben Affleck, el actual encargado de dar vida al personaje que volverá al cine en noviembre de este año en la película «La Liga de la Justicia», le dedicó unas palabras en su adiós a West: «Adam West era un ejemplo de heroísmo. Amable, divertido y un gran tío. Gracias por enseñarnos a todos cómo se hace».

Adam West exemplified heroism. Kind, funny and an all around great guy. Thank you for showing us all how it's done. @therealadamwest