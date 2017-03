Barbra Streisand: «Trump me está haciendo engordar»

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ya tiene una nueva víctima de su política (y eso que lleva más de 40 días en el cargo). La actriz Barbra Streisand asegura que su actual presidente le hace engordar: «Donald Trump me está haciendo ganar peso. Empiezo el día con líquidos, pero después de las noticias de la mañana como tortitas bañadas en sirope de arce».

Donald Trump is making me gain weight. I start the day with liquids, but after the morning news, I eat pancakes smothered in maple syrup! — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 5 de marzo de 2017

Apenas cinco minutos después, continuaba su acusación: «Trump acusa a Obama de pinchar sus teléfonos. Es hora de más tortitas». Parece que Streisand acababa de sintonizar las noticias para ver como el actual presidente de Estados Unidos acusaba a Obama de haber ordenado que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre: «¡Esto es terrible! Acabo de enterarme de que Obama hizo que me pincharan el teléfono justo antes de la victoria. Y no encontró nada».

Trump just accused Obama of tapping his phones. Seriously crazy times. Time for more pancakes. — Barbra Streisand (@BarbraStreisand) 5 de marzo de 2017

Pero Streisand no es la única que se ha manifestado contra el mandato de Trump. Arnold Schwarzenegger ha sufrido de primera mano los ataques del presidente estadounidense y es que el pasado sábado, Trump comentó en su cuenta de Twitter que Arnie fue despedido del programa «El Aprendiz» «por sus malos (patéticos) niveles de audiencia, no por mí». La contestación de Schwarzenegger le llega apenas minutos después: «Usted debe pensar en la contratación de un nuevo escritor de broma y un verificador de hechos».