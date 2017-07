Â«Baby DriverÂ»: Atraco perfecto al ritmo del iPod de un veinteaÃ±ero

Primero fue la música y, después, llegaron las palabras. Así describe Edgar Wright el proceso de creación de «Baby Driver», un thriller, a simple vista, de persecuciones y disparos pero en el que las apariencias engañan pues, como afirma su creador, poco tiene que ver con producciones de apariencia similar, como la reciente «Fast & Furious».

Por lo pronto, la película de Wright ya ha seducido a la taquilla estadounidense y tiene visos de convertirse en uno de los estrenos del año, todo un logro teniendo en cuenta que lo nuevo del director británico escapa de la franquicia y el remake, sello indiscutible del actual Hollywood. Wright, responsable de trabajos como «Zombies party» o «Arma fatal», se atreve ahora con un proyecto que, dice, «nunca habría visto la luz sin las canciones que lo acompañan».

«La banda sonora ha inspirado por completo el filme -afirma el director durante una entrevista con ABC-. Hacía muchos años que venía escuchando algunas de las canciones que aparecen en la película y, al tiempo que sonaban, imaginaba las escenas». Como relata el cineasta, la importancia del sonido en «Baby Driver» es tal que las canciones que marcan el ritmo estaban escogidas antes, incluso, de escribir el guión. «Si no sabía qué música iba a salir en una escena, directamente no la escribía», afirma.

«Si no sabía la música de una escena, no la escribía»

No solo la música destaca en el filme del británico. El reparto, encabezado por el jovencísimo(«Carrie», «Bajo la misma estrella»), lo completan, entre otros. «Ansel Elgort era perfecto para interpretar a Baby. Cuando le conocí estuvimos más de dos horas hablando sobre música y me percaté de que reunía todas las condiciones necesarias para el papel. Encajaba perfectamente con el personaje que había escrito», afirma el director durante su visita a Madrid. De la conexión entre ambos da buena cuenta el propio Elgort. «Aluciné cuando hablamos por primera vez, pues era como tener una conversación con un amigo. La experiencia de leer el guión fue, además, maravillosa, ya queen cada una de las escenas», destaca el joven.

«Baby Driver», resalta el británico, «no es una película al uso sobre coches y acción. Hay mucho de eso, sí, pero contamos la historia desde una perspectiva más original, siempre al ritmo de la banda sonora. Estoy muy agradecido a todos los que han invertido en este proyecto ya que, además de darme luz verde, me permitieron hacer todo aquello que pasaba por mi cabeza, algo casi imposible hoy en día, pues los grandes estudios ya no quieren pagar por proyectos únicos», subraya.

El cineasta reconoce, además, que en Hollywood predomina una cierta «fiebre por la franquicia». «Parece que fuera de la temporada de premios tan solo podemos ver remakes, y eso no debería ser así», asevera.

Remakes y franquicias

Ansel Elgort, el joven que da vida a Baby en la cinta de Wright, destaca también la originalidad del filme en un Hollywood, dice, «tomado por historias poco originales». «Me da la impresión de que no hay término medio y de que los grandes estudios juegan al todo o nada. O se invierten cien millones de dólares en una gran franquicia o poco más de siete en una película que triunfará en los festivales y se llevará todos los premios», afirma a ABC el intérprete.

Sobre si protagonizaría una película de superhéroes al estilo «Spider-man», Elgort es claro al afirmar que «no siente la necesidad» de hacerlo. «No tengo ganas de interpretar un papel así a no ser, claro, que se trate de un guión magnífico y de un personaje muy importante. Creo que, en mi caso, una película al año es más que suficiente, aunque si pudiera elegir me gustaría que se tratara siempre de algo original, como ocurre con “Baby Driver”». Además, no duda a la hora de tomar como modelo a Leonardo DiCaprio a la hora de hablar de su futuro. «Él jamás ha estado en una franquicia. No le interesa, no lo necesita. Es a eso a lo que aspiro cuando pienso en mi carrera. “Baby Driver”, además, ha dejado el listón muy alto», destaca Elgort.