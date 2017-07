Â«Asuntos de familiaÂ», el canto al amor de una artista sometida al sufrimiento palestino

Subida al carro de producciones modernas que aprovechan el tirón taquillero de la comedia para tratar temas delicados y que, de otra manera, serían de masticación más pastosa para el espectador, «Asuntos de familia» hace lo propio con el conflicto palestino-israelí. Una familia entrañable, con un matrimonio octagenario a la cabeza, sirve para contextualizar el envite y reblandecer los sesos de quien se sienta frente a la pantalla desde el primer minuto.

La decisión de situarse en tal escenario obedece al padrón de la directora, la novel (y palestina) Maha Haj, que con la película que se estrena el viernes 21 consuma su debut. «Quería contar una historia de palestinos, pero no de la manera en la que normalmente se les presenta en los medios, en los que son terroristas o víctimas», dice la directora, sentada con ABC en la penumbra de una de las salas de los cines Paz. «Son personas que a veces parece que no existen, pero que tienen deseos, miedos, amor, celos y cualquier sentimiento que podamos tener todos», reclama.

Ella prefiere dar cuerda a su cine con sutileza, a la manera en que lo haría una artista, que a fin de cuentas es lo que persigue. Lo explica cuando se refiere a uno de los aspectos que más la afligen de cuantos envuelven la problemática que caracteriza el territorio en el que le tocó nacer, los «check points» en los que los soldados israelís someten a los palestinos a exhaustivas sesiones de reconocimiento que, según cuenta Haj, muchas veces acaban en humillaciones y vejaciones físicas y frente a los que en la película pone a bailar a dos de sus personajes. «Lo fácil hubiera sido coger la cámara y grabar cómo son las cosas, pero el baile crea algo absurdo que da fuerza y poder, como la risa, la misma que tienen ellos mientras danzan frente al ejército. Ellos están ahí creando arte, vida, y los soldados se convierten en las personas encarceladas», explica.

Principios

La concepción que ella tiene no solo de sí misma, sino de su cine, es algo que podría lastrar un hipotético ascenso hacia peldaños más selectos del cine contemporáneo. Tan peculiar es su visión del séptimo arte y de la vida que resulta casi esperanzadora. «Es muy difícil lograr que el público digiera las películas que se alejan de lo mainstream. Lo que la gente quiere es acción, comedia romántica, problemas resueltos en 90 minutos, no aceptan la idea de un final no cerrado», arranca Haj antes de poner la guinda: «Es todo lo opuesto al cine que yo voy a ver y que me gusta hacer, aunque no me sirva para pagar las facturas a final de mes. Si tuviera que tener un segundo trabajo para poder seguir haciendo esto, lo haría».

Con «Asuntos de familia», Maha Haj inicia un camino en el que hay tantas piedras como bonitas vistas. Como muestra, reseñas como la de la revista Variety, que halagó la opera prima de la realizadora palestina diciendo que era «divertida y tierna». No es poca cosa, pues como mínimo satisface las únicas pretensiones originarias de su creadora. Pocas más tenía en la cabeza. Cuando empezó a escribir, dice, dejó que la historia fuera surgiendo de manera natural, hasta llegar a comprender que su obra era una historia sobre personas que optan por el amor como modelo de vida. A ella le basta otra frase, breve pero que aglutina la esencia de su bisoño cine, para clasificarse: «Los cineastas somos artistas, no reporteros».