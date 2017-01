Arturo Valls: «Me hubiera gustado llevarme la trampilla de '¡Ahora Caigo!' al rodaje»

Arturo Valls ha estado en la redacción ABC para hablar de «Los del túnel», la nueva película de Pepón Montero que él mismo protagoniza y que llega a los cines este viernes 20 de enero. En ella, un grupo sobrevive a una catástrofe, pero… ¿y ahora qué? Tras haber estado quince días atrapados en un túnel, por fin son rescatados y la tragedia parece quedar en el pasado. Así, llenos de buenos propósitos, celebrarán el estar vivos reuniéndose todos los viernes. Pero estos variopintos personajes tendrán que seguir adelante con sus vidas, tarea que no será tan fácil como pensaban. «Aunque no he vivido una experiencia tan traumática como la de Toni (mi personaje en 'Los del túnel'), sí que he sentido que la sociedad te lleva a ser alguien que no eres», dice Valls serio. «Eso sí, los dos somos muy fans de las croquetas», añade entre risas.

No es la primera vez que le vemos en un rol similar. «Es un papel que ya conocía. Entronca directamente con Jesús Quesada, el comercial de 'Camera Café' al que yo interpretaba. Más maduro y con más gin tonics y cochinillos, pero con los mismos conflictos», comenta.

Lo que es seguro es que «Los del túnel» nos va a dar más de una carcajada, como las que se provocaron entre ellos durante el rodaje. «También hemos tenido miedo porque hay una secuencia con un perro. Nos avisaban de lo problemático que puede ser. Pero llegó, hizo su trabajo en 20 minutos y se fue igual de profesional que Nacho Vidal», cuenta Valls.

Pero, ¿cómo ha podido compaginar el rodaje de la película con «¡Ahora Caigo!»? «Tengo que agradecer a la producción del programa que me diera un poco de flexibilidad para poder rodar la película. Me hubiera gustado llevarme la trampilla al rodaje para cuando a alguno se olvidara el guión, poder tirarlo», confiesa entre risas.

Aunque la primera imagen que se nos venga a la cabeza cuando escuchamos Arturo Valls sea él en el plató de «¡Ahora Caigo!», también le hemos visto en ocho películas, más seis como actor de doblaje, y en otras diez series como actor. «La verdad es que nunca he querido ser actor vocacionalmente. Me he ido encontrando con diferentes proyectos que me han atraído que me han convertido en lo que soy: presentador y actor», dice. «Ambos mundos me gustar igualmente, ¿eh?», añade.

Lo sí que nos cuesta creer es cómo puede seguir con esa energía en todos y cada uno de los programas de «¡Ahora Caigo!». «Sin ilusión, no sale el programa. Lo mismo que con 'Los del túnel', es una película hecha con mucha ilusión, con mucha libertad. Vamos que es una película ecológica. Una película sin aditivos ni colorantes, muy natural», comenta. «Vamos, que 'Los del túnel' es una película de corral», aclara.

Este viernes 20 de enero no solo veremos a Arturo Valls en los cines. «Estaré en 'Tu cara me suena' para celebrar el estreno de la película con una actuación que os va a dejar el culo torcido. Vais por la tarde a ver la película al cine y por la noche a casa a verme bailar», concluía Valls.