Armie Hammer: Â«La clave para mantener la tensiÃ³n durante dos horas es un fondo aburridoÂ»

Una misión fallida en mitad del desierto de Afganistán, una mina activada que explotará inmediatamente si se mueve demasiado y 52 horas hasta el rescate: así es «Mine», el thriller bélico producido por Peter Safran («Buried») y que protagoniza Armie Hammer («Operación U.N.C.L.E» y «El llanero solitario»). No solo le pondrán a prueba las condiciones climáticas, también tendrá que superar las consecuencias de la soledad. «Ha sido un trabajo muy duro. Estar en una localización sin grandes cambios… Estuve parado, sobre mi rodilla, y sin nadie a mí alrededor gran parte del rodaje», cuenta Armie Hammer a ABC. «Aunque me permitió rodar en las Islas Canarias y un poco en Barcelona», añade con ilusión.

Sin saber demasiado sobre la vida de un soldado, Hammer buscó el lado más humano de Mike, un soldado con una promesa que cumplir. «Mi personaje es mucho más terco y fuerte de lo que soy yo, pero conseguí entender psicológicamente, comprendí porque hace lo que hace», cuenta el actor que alcanzó la fama con «La red social». Algo que queda reflejado en las casi dos horas en las que Hammer se lleva toda la atención. ¿El secreto? «La clave para mantener la atención de los espectadores en mí es meter un fondo muy aburrido. Es como ¿qué más puedo mirar? Oh, nada. Vale, miraré a Armie», bromea.

Sus conocimientos sobre el ejército no superaban a la media. «No sabía demasiado, pero tenía algunos amigos marines y les invité a cenar. Quería pasar tiempo con ellos y hacerle un par de preguntas», cuenta Hammer. La «pena» es que no pudo hacer todas las preguntas que quiso. «No pude preguntarle a nadie cómo es estar atrapado al pisar una mina porque, por suerte, no conozco a nadie que le haya pasado», añade. Lo que sí pudo es conocer como es su día a día, como entrenan, cuáles son los motivos por los que se alistan o qué conexión tienen con el compañero de al lado. «También les pregunté por las instrucciones que reciben para sobrevivir en el desierto y si hay alguna formación y libro específico», confiesa Hammer.

Si supiera que es la última canción que voy a escuchar sería el directo 'Turn the page' de Bob Sinclair Armie Hammer

Sol, arena, sin agua. Tendrá que sobrevivir a dos noches (y una tormenta de arena) en la intemperie. Para ello, buscará refugio en sus recuerdos. Para acceder a uno, utiliza su ipod para escuchar una canción especial para Mike, pero ¿qué escucharía Armie Hammer en la que podría ser su última canción? Tras unos minutos de reflexión y una consulta rápida a sus listas de reproducción, llega la respuesta: «¡Lo tengo! Bob Sinclar cantando ‘Turn the page’ en 1973».

Aunque en la película se disimule, tuvieron el rodaje fue bastante divertido. «Para ir a la zona de rodaje teníamos un camión especial que puedes conducir por la arena, el resto de vehículos se quedaban simplemente atascados. Era lo que usábamos todos para transportarnos. Parecía un tren en Delhi», cuenta entre risas. Se colocaban en todas partes, en los laterales, en la parte superior. «Un día, cuando uno de los chicos estaba de devuelta a la zona de rodaje se encontró con una cabra en mitad del camino y la mató. El chico estaba confundido y preocupado así que fue al granjero y le dijo “lo siento, he matado a tu cabra. Tenga 50 euros” a lo que el granjero contestó que todo estaba bien “así ya tenemos comida”. Así que ¡nos la comimos el almuerzo!», comenta aún asombrado.

Más que un actor

Armie Hammer se emprendió en este proyecto por el reto que le suponía. Además de ponerle a él solo delante de la cámara durante dos horas, también tuvo trabajo detrás de ella como productor ejecutivo. «Ha sido una experiencia muy grata y no descarto volver a hacerlo», dice. Aún le quedan muchos proyectos por presentar, pero puede que estemos un tiempo sin verle demasiado. «Mi mujer está a punto de tener un bebé así que haré un parada para disfrutar el momento», dice. De momento, lo próximo que veremos de él será «Free fire», aunque sin fecha exacta de estreno.