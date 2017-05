Anuncian un reboot de la saga Â«Resident EvilÂ» despuÃ©s de que el director la diera por finiquitada hace tres meses

Hace apenas tres meses, a principios de febrero, llegaba a los cines la última película de las seis que Paul W.S. Anderson había dirigido en la franquicia. Prometía ser la última –dijo incluso que ese final siempre estuvo en su cabeza, desde el principio– pero parece que las promesas se han esfumado ante la posibilidad de dejar de hacer caja con un fenómeno siempre rentable para el estudio –ha acumulado, desde sus orígenes, más de 1,200 millones de euros.

El pasado sábado, desde el Festival de Cannes, el director Paul W.S. Anderson confirmaba lo que ya se sabía: que la franquicia había llegado a su fin. Nadie como él, que ha escrito y dirigido las seis películas, para saber que la historia está agotada. Aludía a las fuertes y negativas críticas que había recibido, aunque celebró que los amantes de «Resident Evil: capítulo final» sí que la habían disfrutado. «Esta película se hizo –en 2002– a pesar de la adversidad. Se hizo fuera del sistema de estudios y sin la participación de Estados Unidos», dijo a la AFP el director, de 52 años. Pese a esas adversidades, la cinta arrasó en taquilla, recaudando el triple de lo que costó. Y no dejó de sumar seguidores hasta el capítulo final. Y ya está. Todo iba –y debía–terminar así. Pero no. El cine comercial está falto de ideas y no va a renunciar a una saga que, sin riesgos, le hace ganar dinero fácil a los productores.

Este lunes se ha conocido, gracias a una exclusiva de «Variety» desde Cannes, que el presidente de Constantin Film, productora de primera cinta de la franquicia y que siempre ha participado incluso cuando entraron las majors, que habrá un «reboot» de todas las cintas. De hecho Constantin es la única propietaria de los derechos para adaptar el videojuego del que nacen las películas.

Aunque hay confirmación oficial, poco más se sabe. Todo está en secreto. Eso, o que el productor, desde Cannes, ha intentado lanzar un globo sonda para ver la posible acogida de una nueva cinta en la que muy probablemente no estén ni Paul W. S. Anderson o Milla Jovovich.