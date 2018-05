Andrea Pallaoro: «Rampling no actúa, es el personaje»

Actualizado 19/05/2018 a las 01:40

Si ven algún cartel de una melancólica Charlotte Rampling, no es ella sino «Hannah», la protagonista de la última película de Andrea Pallaoro, que se estrena este viernes en España. «Rampling no actúa, es el personaje. No se detiene nunca hasta que no llega a la verdad del personaje. Trabaja duro hasta encontrar la autenticidad y poder colaborar con una persona con tanto coraje se ha convertido una de las experiencias más grandes de mi vida», confiesa el director italiano, quien asegura además hacer construido el personaje pensando en ella: «Si no hubiera aceptado no hubiera hecho la película».

De hecho, para convencer a Rampling tuvo que viajar hasta París. Lo hizo en 2014, dos años y medio antes de que comenzara el rodaje. «Quedamos para tomar algo y nos caímos tan bien que empezó algo más que una colaboración profesional. Ese día empezó una gran amistad que todavía sigue muy viva», cuenta. Pallaoro se enamoró de ella al ver «La caída de los dioses», de Visconti, y siempre soñó con trabajar con ella, pero nunca imaginó que a sus setenta y dos años estaría «dispuesta a todo». «Aceptó incluso desnudarse para el filme, algo que no muchas actrices hubieran hecho en su lugar. La vemos quitarse la ropa en el vestuario de la piscina, pero la verdad es que se desnuda emocionalmente durante toda la historia», continúa.

«Suelo inspirarme en cosas que leo en las noticias y en este caso una pregunta fue el motor del guión: ¿Qué le pasa al individuo después de cincuenta años de convivencia en matrimonio y descubre que su pareja le oculta algo? Es justo en este punto donde nos encontramos con Hannah», reflexiona. «Hannah», escrita y dirigida por Pallaoro, muestra el retrado íntimo de una mujer «superada por todo lo que le está pasando», que se tambalea entre la realidad y el rechazo tras quedarse sola después de que su marido sea encarcelado.

«Cuando empieza la película vemos a una mujer en crisis, pero la cosa se complica mucho cuando le rechaza su hijo. Después, todo se desarrolla muy rápido», adelanta el director. Por este y otros acontecimientos, Hannah se da cuenta de que su perro es «su único compañero. Se ocupa del perro que sería como el símbolo de su marido. Pero se da cuenta que ya no puede cuidar más al animal y no puede bregar más con su marido. La escena del perro es quizás la más profunda de la película», continúa Pallaoro, que sí se atrevió a rodar con animales pese a que Sir Alfred Hitchcock dijo que no se puede trabajar con perros.

En el filme, no queda claro donde transcurre la historia. «Sucede en Bruselas, pero rodamos en Roma», asegura el director. Este pequeño detalle ha facilitado que la película ha tomado mucha velocidad: «Empezamos con la Copa Volpi en Venecia y hemos continuado por muchos festivales por más de veinticinco países». Aunque Pallaoro ya está pensando en su próximo proyecto, que también tiene nombre de mujer, «Mónica», y que narrará la historia de una transexual que tiene que regresar a casa a cuidar a su madre.