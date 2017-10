La Ãºnica esperanza en tiempos de guerra

21/10/2017 a las 01:03 Actualizado 21/10/2017 a las 01:03

Las mayores locuras que se han hecho por amor y Arturo (Pierfrancesco Diliberto, más conocido como Pif) está dispuesto a recordárnoslo. Para ello, se alistará en el ejército de Estados Unidos para ganarse el corazón de su amada Flora. «La guerra saca de las cosas que a lo mejor en otras situaciones no verías. Hay valientes que se convierten en cobardes y cobardes que se convierten en valientes», dice el guionista, actor y director de «Amor a la siciliana», Pif.

En «Amor a la siciliana» veremos la historia de chico conoce a chica, pero con la Segunda Guerra Mundial como telón de fondo. Arturo es siciliano y Flora también, pero ambos viven en América. Hasta aquí, todo parece ir bien. Sin embargo, la cosa se complica cuando el tío de ella entrega su mano al hijo de un mafioso italoamericano y la única forma de evitarlo es pidiéndole la mano a su padre, que está en Sicilia. Como os podéis imaginar, las comunicaciones en los años 40 no eran tan sencillas como ahora. Tampoco el transporte. Por eso, Arturo decide alistarse en el ejército. Hasta aquí puedo leer.

Pese a estar en uno de los mayores conflictos que ha sufrido la humanidad, los periódicos y las revistas locales plasmaban historias de amor durante la Segunda Guerra Mundial. «Hasta yo me he preguntado qué hubiera hecho yo en una guerra», a lo que responde: «Ahora mismo, en Madrid en 2017, es muy fácil decir yo hubiera hecho esto o lo otro. Creo que hubiese sido un partisano que lucha en las montañas contra el fascismo, me gusta pensar que sí, pero es algo que no sabremos nunca». Hiciese lo que hiciese Pif, el ser humano tiende a buscar esa sonrisa en los tiempos más difíciles: el amor. «El optimismo está dónde está el amor porque es lo que te permite ver las cosas de forma más alegre. El amor te da la esperanza para seguir», reflexiona.

Pif quiere «reconciliar» a la audiencia con la Segunda Guerra Mundial a través de esta comedia ambientada en la invasión aliada de Sicilia. «En las escuelas se van olvidando, al menos en Italia. Rara vez se llega a esa parte del programa de historia y eso es un error porque nosotros salimos de ese contexto y es algo que deberíamos estudiar para aprender de nuestros errores y así no volver a repetirlos. Espero que verla sea un estímulo para abrir una enciclopedia o, al menos, una entrada de la Wikipedia», comenta entre risas. «Es una comedia al final y al cabo, te echas unas risas y te vas», puntualiza.

Roberto Benigni 2.0

Este Roberto Benigni 2.0, tal y como lo define el crítico de ABC Federico Marín, escribe, dirige y protagoniza esta comedia romántica bélica. «Es un peligro porque tienes que luchar contra tu vanidad. Desde el principio, decidí dar prioridad a la puesta en escena así que me puse la regla de que si no me gusto en una escena, pero sí que funciona en la película pues la voy a dejar», cuenta Pif. Para facilitarle esta decisión, su «versión» actoral rodaba la misma escena de tres formas distintas para que su parte de director pudiera elegir entre ellas. Pero el cansancio no es solo intelectual, también es físico: «Tienes que estar moviéndote todo el rato de un lado al otro de la pantalla. Se ralentiza todo un poco».

Pif, en «Amor a la siciliana»

Se sonroja cuando le comparan su «Amor a la siciliana» con «La vida es bella». «La película de Benigni es la comedia italiana más conseguida de toda la historia. Además, me he criado viendo películas de Benigni y es algo que tengo en la sangre y es mi modelo a seguir. Es como si te dicen que escribes un libro de religión y te dicen ‘¡ah! Me recuerda a la Biblia'», reflexiona modestamente. Esto se demuestra cuando Pif asegura que no sueña con grandes producciones de Hollywood, sino que fantasea con aportar su granito de arena: «Mi objetivo es convertirme en un director como Almodóvar o Fellini, que cuentan su historia, pero al mismo tiempo consiguen llegar a todo el mundo».