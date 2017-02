Almodóvar le echa el ojo a Romano, un holandés inocente que pasó doce años en cárceles españolas

Romano Van der Dussen pasó 12 años en cárceles españolas por un delito que no cometió. Una historia más que jugosa que ya ha llegado a los oídos de Pedro Almodóvar y su productor, El Deseo, quien ya ha contactado con el abogado del holandés para que le explique el caso. «No puedo anticipar nada porque no he hablado con Almodóvar, pero hay que tener en cuenta que es el mejor cineasta de este país», dice Van der Dussen al diario balear «Última Hora».

Van der Dussen fue excarcelado gracias a que una prueba de ADN demostró su inocencia. Salía libre después de desfilar durante doce años por cárceles españolas y tras haber cargado con la acusación de una violación triple en el verano de 2003 cuando disfrutaba de unas vacaciones en Fuengirola, Málaga.

De momento, el holandés ha autorizado a su abogado para que envíe la documentación necesario sobre su proceso judicial a la productora de Almodóvar para que conozcan los detalles del caso. Entre esos papeles, está adjuntada una copia del libro que recoge la historia de Van der Dussen «Mi pesadilla española», escrito entre el protagonista y Edwin Winkels, un periodista holandés afincado desde 1988 en Barcelona. Dicho libro ya se ha publicado en Holanda, siendo todo un éxito de ventas, mientras que en España buscan editorial para lanzarlo aún.

Aún no están todos los cabos atados. Romano Van der Dussen reclama una indemnización de seis millones de euros al Estado por los daños y perjuicios sufridos durante el tiempo que permaneció encarcelado.