AdiÃ³s a la maldiciÃ³n: El Quijote de Terry Gilliam ya estÃ¡ rodado

Desde 1998 (aproximadamente), Terry Gilliam ha intentado hacer una adaptación de «Don Quijote de la Mancha». Por el camino se ha encontrado con un sinfín de contratiempos que retresaban el rodaje una y otra vez. Han sido tantos los intentos fallidos que seguro incluso él mismo creía que iba a volver a suceder algo raro cuando hace unos meses se anunciaba el inicio del rodaje. Sin embargo, esta vez no ha sido así.

El propio Gilliam ha confirmado que la grabación (al completo y sin demasiados contratiempos) ha terminado. El responsable de películas como «12 monos» o «El rey pescador» comunicaba a través de Facebook con el siguiente mensaje: «Perdonad por el largo silencio. He estado ocupado empacando el camión y ahora me voy a casa. Después de 17 años, hemos completado la grabación de 'The Man Who Killed Don Quixote (La muerte de don Quijote)'. Muchas gracias a todo el equipo y a los creyentes. ¡Quijote vive!».

Tras nueve semanas de rodaje por Madrid, Fuerteventura y la localidad portuguesa de Tomar muy cerca de Lisboa –y con un presupuesto de 16 millones de euros–, ahora solo queda el arduo trabajo de post-producción, etapa que estará marcada por la exigencia de un Gilliam que lleva casi 20 años intentando hacer esta película. Sin embargo, el director cuenta con la tranquilidad de tener el apoyo de Amazon así que ya podemos decir que la maldición del «Quixote» de Terry Gilliam ya llegado a su fin.

Pronto podremos ver a Jonathan Pryce dando vida al mítico personaje creado por Miguel de Cervantes hace ya más de 400 años. Recordamos que el reparto de «The Man Who Killed Don Quixote (La muerte de don Quijote)» se completa con actores como Adam Driver, Stellan Skarsgård, Olga Kurylenko o Rossy de Palma.

Un productor en el camino

Aún hay un «pero» por resolver. Terry Gilliam tendrá que atender a las reclamaciones del que fuese su productor inicial, Paulo Branco. Con él, anunció en 2016 que el proyecto se realizaría por fin. Sin embargo, en octubre de ese mismo año se paralizó todo. Fue entonces cuando aparece el actual productor, Gerardo Herrero, para hacerse con la producción de la película. Tras este movimiento, y como se hizo público durante el Festival de Cannes, Gilliam tendrá que formalizar su ruptura efectiva con la productora del portugués. ¿Puede esto poner en peligro el desarrollo de «La muerte de don Quijote»? El equipo técnico asegura que no.