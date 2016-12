Los actores de «Star Wars», «devastados» por la muerte de Carrie Fisher

El actor Harrison Ford ha llorado la muerte de Carrie Fisher. Por medio de un comunicado, ha dicho que la actriz era «única, brillante, original, divertida y valiente emocionalmente».

«Vivió su vida con valor. Mis pensamientos están con su hija Billie, su madre Debbie, su hermano Todd y sus muchos amigos. Todos la echaremos de menos», añadió en su comunicado Ford, cuyo personaje en La guerra de las Galaxias, Han Solo, tuvo un apasionado romance con la princesa Leia.

Otros compañeros de rodaje también han homenajeado a la actriz. El actor que interpretó a Darth Vader en la saga de «Star Wars», David Prowse, ha manifestado estar «extremadamente triste» tras recibir la noticia de la muerte de Carrie Fisher.

Así lo ha expresado en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que ha destacado lo «maravilloso» que fue compartir guión con la actriz, y ha mandado condolencias a familiares, amigos y fans de esta: «Estoy extremadamente triste por la muerte de Carrie. Fue maravilloso trabajar con ella. Condolencias para sus amigos, familia y fans alrededor del mundo», ha escrito el intérprete del villano de la trilogía.

I am extremely sad to learn of Carrie's passing. She was wonderful to work with. Condolences to her friends, family & fans around the world. pic.twitter.com/DGRYQYPZgO

Mark Hamill y Anthony Daniels, que interpretaron a Luke Skywalker y C3PO en la mítica saga, también han mostrado su tristeza en las redes sociales por la muerte de Fisher.

Hamill, que encarnó a Luke Skywalker, ha afirmado sentirse «devastado» y «sin palabras» por la noticia, tal y como ha expresado en su perfil de la red social en un 'tweet' acompañado por una fotografía de él mismo junto a la actriz durante el rodaje de una de las películas de la saga. «Sin palabras. #Devastado», ha sido su escueto mensaje.

Asimismo, el actor que puso la voz del simpático droide C3PO ha expresado su enorme tristeza por la pérdida de la actriz. «Pensaba que había encontrado lo que quería debajo del árbol. Pero no. A pesar de tantos pensamientos y oraciones de tanta gente. Estoy muy, muy triste», ha confesado en su red social el actor Anthony Daniels.

I thought I had got what I wanted under the tree. I didn't. In spite of so many thoughts and prayers from so many. I am very, very sad.