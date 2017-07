Abel Ferrara visitarÃ¡ EspaÃ±a en septiembre

Abel Ferrara protagonizará la programación de los últimos meses del año de la Filmoteca Nacional. La retrospectiva dedicada al director de cine incluirá la práctica totalidad de la producción audiovisual del director nacido en el Bronx y de ascendencia italiana, incluidos cortometrajes, films amateurs, documentales sobre su figura y, por supuesto, sus largometrajes, algunos de los cuales no han tenido distribución comercial en nuestro país y son difíciles de ver en pantalla grande. Entre su obra destacan títulos como «Teniente corrupto» (1992), «The Addiction» (1995), «El funeral» (1996) y las más recientes «Mary» (2005), «4:44 Last Day on Earth» (2011) o «Pasolini» (2014).

Para inaugurar el ciclo, Abel Ferrara visitará el Cine Doré el próximo 14 de septiembre (20 h) donde presentará «Go Go Tales» (2007) y mantendrá, posteriormente, un coloquio con los espectadores. La retrospectiva se prolongará durante los meses de septiembre y octubre en las dos salas del Cine Doré con los precios habituales (2,50 euros por sesión y sala).

No será lo único que Abel Ferrara haga en Madrid. El viernes 15 de septiembre (19 h) el director repasará las claves de su filmografía y desvelará secretos sobre su oficio en una Master Class en La Casa Encendida, evento en el que la entrada será gratuita hasta completar aforo. También demostrará sobre el escenario de la sala Moby Dick otra de sus facetas creativas: la de músico. El director es un apasionado de la música y ha compuesto canciones para las bandas sonoras de sus filmes que sonarán en un concierto muy especial. Las entradas para este directo se pueden comprar en las plataformas Ticketea y Wegow (15 euros), en tiendas físicas –El Molar, Escridiscos y Bajo el Volcán–, y en taquilla (20 euros).