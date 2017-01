Vivir de Noche (***): El Affleck actor empequeñece al Affleck director

No es fácil acorralar con imágenes la prosa nutrida y la sensación cortante de Dennis Lehane, que en esta novela trata con nervio a la figura del gángster, a sus circunstancias y a una necesidad total de venganza emplastada con otra aún mayor de mantener unos límites y de «hacerse perdonar». Y es la segunda vez que el director Ben Affleck logra encerrar en cine una novela de Lehane (aunque no con el aplomo de «Adiós, pequeña, adiós»).

Asombrosamente ambientada en Boston durante la Ley Seca y en una cromática Florida, la película recorre los reglamentos del género y las circunstancias que llevaron a su personaje, Joe Coughlin, hijo de policía, ladronzuelo y capo de la mafia, a rellenar esta historia violenta, templada de romanticismo, aroma y guiños al cine clásico.

El envoltorio es magnífico, bien embellecido cinematográficamente, y la historia bien narrada y dosificada en sus pasiones, su violencia y su encanto, y tal vez el único reproche que se le pueda hacer al espectáculo es que su figura, su protagonista, el propio Ben Affleck, no le aporta al personaje el imprescindible cruce de dureza y carisma que precisa para echarse encima toda esa carga shakespeariana que siempre pretenden estas historias.

No es mal actor y entiende a ese Joe Coughlin, pero no alcanza más que a chapotear en él sin transmitir apenas ninguna de sus potencias; de hecho, no gana ni un solo pulso interpretativo a lo que se pone enfrente, actorazos como Brendan Gleeson o Chris Cooper, y hasta Sienna Miller y Zoe Saldana aprovechan la ocasión para merendárselo. Aunque si uno se olvida de algunos títulos magistrales y de otras menudencias, es una película digna de ver.

