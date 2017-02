Rings (*): Otro español que se cuela en Hollywood

Javier Gutiérrez sorprendió hace casi una década con la estupenda «Tres días», película apocalíptica española -ojo al género- rodada con incontables recursos, casi ninguno económico. Tras una ausencia que resultaría inexplicable en una industria sana, el cineasta regresa ahora desde Hollywood, con la continuación de una de las grandes sagas de terror reciente. Nacidos en Japón, los «anillos» estrenados hasta ahora eran terroríficos y brillantes.

«Rings», última pieza de una colección, sigue siendo rentable en taquilla, que no es poco. Empieza de forma prometedora y demuestra el buen gusto estético del director andaluz. Él cuenta en esta misma página que quería imprimir su sello y en ese capítulo sale airoso. Hay un obstáculo, sin embargo, que no logra superar. El guión no se decide entre las dos líneas que apunta: la repetición innecesaria (un mal menor) y unas innovaciones que, salvo en el primer cuarto de la cinta, resultan incongruentes.