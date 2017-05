Vaya por delante que las cuatro estrellas son solo para el verdadero cinéfilo: esto es una apabullante lección de tres horas sobre el cine francés de los años 30 a 60. Si uno sale emocionado y liviano, bastante más sabio de lo que entró y con una larga lista de «deberes» de películas para ver, es mérito del profesor Tavernier. Cineasta de primera línea y también excelente estudioso y escritor cinematográfico (busquen, está traducido, su gran tocho «30 años de cine norteamericano»), descubrimos que Tavernier es también un buen pedagogo.

Su eficacia no depende de la erudición sino del amor precioso y preciso con que nos susurra verdades como notredames sobre sus colegas: su defensa inicial de Becker nos deja sin defensas, entregados, como la del primer Sautet, el primer Melville o la de Gremillon. El doctor T. (le damos el título honorario y de paso hacemos chiste cinéfilo) nos estremece con «La regla del juego» (cosa fácil: es sin duda la mejor película de la historia) para luego ¡reducir al Renoir de posguerra a un bailecito de can can! Hay que aclarar que un mérito de esta lección es su lado subjetivo: cómo Bertrand se cuela a sí mismo en la historia que cuenta, cómo privilegia a sus amigos y cómo respeta a sus rivales de los Cahiers…

[Compra aquí tu entrada para ver la película]