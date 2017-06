Una noche con mi exsuegro (**): J. K. Simmons no basta

El cine de suegros es un subgénero en sí mismo, que por motivos obvios suele derivar hacia la comedia. Hay antecedentes ilustres, clásicos y más recientes. Gavin Wiesen y su guionista, Seth Owen, prescinden esta vez de la novia, o casi, en un giro que logra centrar la historia en la tensa relación masculina, una lucha de clases y de épocas que J. K. Simmons engrandece hasta donde puede, que es bastante. Al contrario que Robert de Niro, él no fue una estrella hasta la segunda mitad de su vida, y no hace pasar a su yerno por el detector de mentiras.

La diferencia de altura con su joven oponente, Emile Hirsch, es excesiva. Este parece un Jack Black sin kilos y sin gracia, o un Ashton Kutcher sin centímetros ni atractivo. Tanto el público como el suegro aprenderán a quererlo, moderadamente, pero lo que no consiguen los protagonistas en ningún momento es encauzar el argumento, que no encuentra las aguas bravas que requería la situación. Su lado tierno tiene la virtud de no caer en la ñoñería, pero la faceta romántica es del todo insuficiente y la supuesta intriga definitivamente no alcanza.

Aparte de la credibilidad de Simmons, a la película le quedan un puñado de situaciones con los que alguien de buen humor podría llegar a reírse. Como veredicto temporal, se puede decir que el truco de saltarse a la novia -de ahí lo de ex- pierde el equilibro femenino.